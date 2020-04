Xuất nhập khẩu 20 ngày đầu tháng 4 của Hàn Quốc giảm mạnh

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc hôm thứ Ba (21/4) cho biết dịch COVID-19 lây lan toàn cầu đã ảnh hưởng tiêu cực đến các chỉ số xuất nhập khẩu của Hàn Quốc.Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc từ ngày 1 đến 20/4 chỉ đạt 21,729 tỷ USD, giảm 26% (gần 8 tỷ USD). Do số ngày làm việc thực tế ít hơn hai ngày nên mức giảm thực tế trung bình theo ngày là 16,8%.Về hạng mục, các sản phẩm chủ lực xuất khẩu như dầu mỏ và phụ tùng ô tô giảm mạnh nhất (trên dưới 50%), thiết bị viễn thông không dây và chip bán dẫn giảm lần lượt 30% và 15%.Về khu vực, xuất khẩu sang các thị trường chính như Trung Quốc và Mỹ giảm khoảng 17%, sang châu Âu và Việt Nam giảm đến hơn 30%. Các thị trường khác như Nhật Bản, Hồng Kông, Trung Đông cũng đều ghi nhận mức giảm 2 chữ số.Nhập khẩu đạt 25,2 tỷ USD, giảm 18,6% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, nhập khẩu xe ô tô và thiết bị thông tin viễn thông tăng nhưng nhập khẩu dầu thô, máy móc, than... lại giảm.Tính đến ngày 20/4, kim ngạch xuất khẩu lũy kế từ đầu năm ghi nhận 152,5 tỷ USD, giảm 6,1% so với năm 2019, nhập khẩu cũng giảm đến 4,8%. Dự đoán các chỉ số xuất nhập khẩu sẽ tiếp tục hạ trong thời gian tới.