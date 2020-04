Hàn Quốc gia hạn cảnh báo

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã quyết định gia hạn hiệu lực thêm một tháng lệnh cảnh báo "chú ý đặc biệt về du lịch" cho người Hàn Quốc đối với tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, đã ban hành ngày 23/3.Theo đó, lệnh cảnh báo sẽ tự động hết hiệu lực vào ngày 23/5 nếu Bộ Ngoại giao không quyết định gia hạn thêm.Cảnh báo "chú ý đặc biệt về du lịch" được ban bố trong trường hợp nguy hiểm khẩn cấp, áp dụng trong thời gian ngắn, có hiệu lực trên cảnh báo du lịch mức 2 và dưới mức 3.Bộ Ngoại giao giải thích nguyên nhân gia hạn cảnh báo là do dịch COVID-19 vẫn đang lây lan nhanh chóng trên toàn cầu, rất nhiều quốc gia đều đang cấm du lịch, số ca nhiễm "ngoại nhập" cũng đang gia tăng. Ngoài ra, Bộ nhận định cần duy trì biện pháp này để ngăn ngừa tình trạng công dân Hàn nhiễm COVID-19, hay bị cô lập và cách ly ở nước ngoài do lệnh phong tỏa của các nước.Bộ Ngoại giao cũng khuyến cáo người dân nên hủy hoặc hoãn kế hoạch đi du lịch nước ngoài trong thời gian này, và đặc biệt chú ý đến an toàn sức khỏe nếu đang cư trú ở nước ngoài.