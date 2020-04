Tổng thống Hàn Quốc điện đàm với Tổng thống Indonesia

Photo : YONHAP News

Người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kang Min-seok cho biết Tổng thống Moon Jae-in đã có cuộc điện đàm 20 phút với Tổng thống Indonesia Joko Widodo vào 3 giờ 25 phút chiều 21/4, theo yêu cầu của phía Indonesia.Tổng thống Joko Widodo bày tỏ vui mừng về chiến thắng của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành trong đợt Tổng tuyển cử 15/4 vừa qua, nhận định chiến thắng này là nhờ vào lòng tin của toàn dân Hàn Quốc về vai trò lãnh đạo của Tổng thống Moon.Tổng thống Moon Jae-in cảm ơn lời khích lệ ấm áp của Tổng thống Joko. Ông Moon chia sẻ tình hình dịch COVID-19 cải thiện và số ca nhiễm giảm mạnh là một trong những yếu tố giúp Tổng tuyển cử 15/4 diễn ra an toàn trên cả nước.Theo Tổng thống Moon, điều quan trọng nhất trong thời điểm hiện tại chính là sự đoàn kết và hợp tác chặt chẽ của cộng đồng quốc tế. Do đó, Seoul đang có kế hoạch tăng cường hợp tác quốc tế hơn nữa trong công tác phát triển vắc-xin và thuốc điều trị COVID-19, đảm bảo giao lưu cần thiết giữa doanh nghiệp các nước, chia sẻ những dữ liệu lâm sàng và kinh nghiệm phòng dịch, cũng như cung cấp vật tư y tế.Ông Moon cũng giải thích tình hình hỗ trợ nhân đạo của Hàn Quốc đối với Indonesia, như hỗ trợ bình khử trùng dạng phun và bộ kit chẩn đoán COVID-19, và cho biết sẽ xem xét phương án hỗ trợ thêm dựa trên quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt Hàn-Indonesia.Tổng thống Joko Widodo đánh giá vật tư phòng dịch xuất xứ Hàn Quốc đang đóng góp rất nhiều cho nỗ lực chống dịch toàn cầu. Ông Joko bày tỏ hy vọng cam kết hợp tác kinh tế giữa hai nước nhằm khắc phục khủng hoảng do dịch COVID-19 sẽ tiếp tục được tiến hành suôn sẻ.Tổng thống Moon cũng hy vọng Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện (CEPA) Hàn-Indonesia sớm phát huy hiệu lực, giúp hai nước có thể chính thức thảo luận các phương án hợp tác liên quan đến khắc phục kinh tế, cũng như hợp tác trong ngành công nghiệp quốc phòng và dự án di dời thủ đô ở Indonesia.