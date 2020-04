Hàn Quốc xếp thứ 42 thế giới về chỉ số tự do báo chí năm 2020

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo về "chỉ số tự do báo chí thế giới năm 2020" do tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF) công bố ngày 21/4, năm nay, Hàn Quốc xếp thứ 42 trên 180 quốc gia toàn thế giới, tụt một bậc so với năm ngoái.Mặc dù tiêu chí xâm phạm quyền tự do báo chí của Hàn Quốc đạt 23,7 điểm, cải thiện so với 24,94 điểm của năm ngoái, song do Ý đã vượt từ vị thứ 43 của năm ngoái lên vị thứ 41 trong năm nay, nên Hàn Quốc dừng chân ở vị trí thứ 42.Năm 2006, Hàn Quốc đứng thứ 31 về chỉ số tự do báo chí, nhưng chỉ 10 năm sau đã tụt tới 40 bậc, xếp vị thứ 70 năm 2016. Sau đó, chỉ số tự do báo chí ở Hàn Quốc được cải thiện dần, xếp thứ 63 năm 2017, thứ 43 năm 2018, và 41 năm 2019.Trong báo cáo phân tích khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tổ chức Phóng viên không biên giới cho rằng ở những quốc gia có nền dân chủ ổn định, Chính phủ đôi khi cũng lấy an ninh quốc gia làm cớ để đàn áp tự do ngôn luận. Hàn Quốc vẫn còn quy định xử phạt nặng với hành vi công bố các thông tin nhạy cảm, đặc biệt là thông tin liên quan tới Bắc triều Tiên.Mặc dù vậy, ở khu vực châu Á, Hàn Quốc là một trong những nước dẫn đầu về tự do báo chí. Đài Loan đã hạ một bậc so với năm ngoái, xếp thứ 42; Hong Kong hạ 7 bậc xuống thứ 80; Nhật Bản xếp thứ 66, tăng một bậc; Việt Nam xếp thứ 175 và Trung Quốc xếp thứ 177.Bắc Triều Tiên năm nay lại xuống vị trí chót bảng là 180, sau khi tăng một bậc vào năm ngoái nhờ được đánh giá tích cực về những động thái cởi mở và Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều năm 2018.Chỉ số tự do báo chí của Mỹ, nước được xem là cái nôi của nền dân chủ, đã tăng ba bậc trong năm nay, xếp vị thứ 45. Từ năm 2018, Hàn Quốc đã vượt Mỹ về chỉ số tự do báo chí.Na Uy là nước 4 năm liên tiếp đứng đầu về chỉ số tự do báo chí. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Phần Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Hà Lan, Jamaica, Costa Rica, Thụy Sĩ, New Zealand và Bồ Đào Nha.