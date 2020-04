Photo : YONHAP News

Hàn Quốc và Mỹ hôm 22/4 đã tổ chức cuộc họp cấp cao "Đối thoại quốc phòng tích hợp Hàn-Mỹ" (KIDD) lần thứ XVII theo hình thức trực tuyến do ảnh hưởng của dịch COVID-19.Đứng đầu phái đoàn Hàn Quốc là Trưởng phòng Chính sách Bộ Quốc phòng Chung Suk-hwan, phía Mỹ là Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách khu vực Đông Á Heino Klinck, cùng các quan chức ngoại giao, quốc phòng của hai nước.Cuộc họp đánh giá nỗ lực chung của hai nước để đạt thỏa thuận về Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ (SMA) lần thứ XI, đồng thời nhấn mạnh chia sẻ chi phí quân sự phải dựa trên tiêu chí “công bằng” để tăng cường quan hệ đồng minh và củng cố hiệp ước "phòng thủ chung" Hàn-Mỹ.Hiện tại, đàm phán Hàn-Mỹ về chia sẻ chi phí quốc phòng vẫn chưa đạt thỏa thuận do hai bên chưa thu hẹp được khác biệt lập trường về quy mô khoản đóng góp. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối đề xuất tăng 13% khoản đóng góp so với năm ngoái của Seoul.Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Heino Klinck đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Chính phủ Hàn Quốc trong công tác đối phó dịch COVID-19. Seoul đã trở thành tấm gương cho các nước trên thế giới về tính minh bạch, linh hoạt và phản ứng nhanh chóng trong việc chống dịch. Ông Klinck cũng cảm ơn Seoul đã nỗ lực hỗ trợ quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc trong tình hình dịch bệnh.Tại cuộc họp, đại diện hai bên cũng xem xét xúc tiến kế hoạch chuyển giao quyền tác chiến thời chiến và đánh giá năng lực tác chiến toàn diện (FOC) sau khi cân nhắc ảnh hưởng từ dịch COVID-19.Ngoài ra, hai bên còn thảo luận về đảm bảo và tăng cường trạng thái phòng thủ liên quân Hàn-Mỹ đối phó với những diễn biến an ninh trên bán đảo Hàn Quốc gần đây, và thảo luận kế hoạch hợp tác thúc đẩy quan hệ đồng minh hai nước.Năm nay, Seoul và Washington dự kiến sẽ hợp tác tìm kiếm phương án răn đe quân sự thông qua Ủy ban chiến lược răn đe Hàn-Mỹ (DSC).