Máy tính quay lại top 10 sản phẩm xuất khẩu chủ lực nhờ tác động của dịch COVID-19

Photo : Getty Images Bank

Theo số liệu thống kê do Hiệp hội thương mại Hàn Quốc (KITA) công bố ngày 23/4, xuất khẩu các mặt hàng máy tính xách tay và máy tính để bàn đã tăng mạnh tới 80% trong tháng 2 và 3, thời điểm dịch COVID-19 chính thức bùng phát. Đây là lần đầu tiên sau 12 năm, tỷ trọng xuất khẩu mặt hàng này đạt mức tăng cao nhất.KITA cho biết tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc từ tháng 1 tới tháng 3 năm nay đạt 130,87 tỷ USD, trong đó xuất khẩu 10 mặt hàng chủ lực chiếm tỷ trọng 54,9%. Chíp bán dẫn vẫn dẫn đầu, chiếm 17,8% tổng kim ngạch xuất khẩu. Tiếp đến là xe ô tô với 6,9%, chế phẩm dầu mỏ 6,8%, linh kiện và sản phẩm cứu hộ tàu thuyền trên biển 4,3%, linh kiện xe ô tô 4,2%.So với năm ngoái, xếp hạng xuất khẩu xe ô tô và chế phẩm dầu mỏ vẫn giống nhau, nhưng tỷ trọng xuất khẩu lại giảm lần lượt 1% và 0,7% trong năm nay. Phụ tùng xe ô tô tụt một bậc xuống vị trí thứ 5, màn hình phẳng và cảm biến rớt từ vị trí thứ 5 xuống vị trí thứ 8. Xuất khẩu các mặt hàng này trì trệ là do nhu cầu giảm và khó khăn trong vấn đề sản xuất, cung ứng do dịch COVID-19.Trong khi đó, máy tính đã rớt khỏi top 10 sản phẩm xuất khẩu chủ lực năm 2019, nhưng dịch COVID-19 khiến xu hướng làm việc tại nhà gia tăng đã giúp mặt hàng này quay trở lại vị trí thứ 9, đạt kim ngạch 3,177 tỷ USD (2,4%) trong ba tháng đầu năm nay. Trong thống kê thương mại, mặt hàng máy tính bao gồm máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy in, máy scan, ổ đĩa cứng (SSD), và linh kiện máy tính.Mặc dù mới chỉ là số liệu thống kê quý I năm nay, song đây là lần đầu tiên máy tính chiếm tỷ trọng xuất khẩu hơn 2% sau năm 2010, cũng là mức cao nhất kể từ năm 2008 (2,5%).Bất chấp dịch COVID-19, xuất khẩu máy tính vẫn có xu hướng tăng trưởng mạnh với tỷ lệ 43,7% vào tháng 1, 89,2% vào tháng 2 và 82,3% vào tháng 3. Bên cạnh đó, xuất khẩu thiết bị viễn thông không dây cũng đạt kim ngạch 3,133 tỷ USD, chiếm tỷ trọng ngang ngửa với máy tính.Một quan chức ngành xuất khẩu giải thích dịch COVID-19 khiến các hoạt động tại nhà và trực tuyến gia tăng đã giúp xuất khẩu các mặt hàng liên quan tới công nghệ thông tin (IT) tăng theo. Dự đoán xuất khẩu máy tính sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới, khi nền kinh tế không giao tiếp trực diện dần chiếm ưu thế trong xã hội toàn cầu.