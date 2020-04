Kinh tế Hàn Quốc sụt giảm 1,4% do dịch COVID-19

Photo : Getty Images Bank

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 23/4 cho biết tăng trưởng kinh tế theo quý của Hàn Quốc đã sụt giảm 1,4% trong quý I năm nay, do đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất công nghiệp, thị trường tiêu dùng và tuyển dụng.Đây là mức giảm sâu nhất của kinh tế Hàn Quốc kể từ quý IV năm 2008 (-3,3%). Quý IV năm ngoái, tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc đạt 1,3%.So với cùng kỳ năm ngoái, kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 1,3% trong quý I, mức tăng thấp nhất kể từ quý III năm 2009 (0,9%).Cụ thể, tiêu dùng tư nhân lao dốc 6,4% trong quý I, mức giảm mạnh nhất kể từ quý I năm 1998 (13,8%). Do chiếm gần một nửa tổng sản phẩm quốc nội của Hàn Quốc, nên tiêu dùng tư nhân giảm đã ảnh hưởng mạnh đến tỷ lệ tăng trưởng kinh tế. Ngành dịch vụ, đặc biệt là ngành vận chuyển đã giảm 12,6%, ngành bán lẻ, nhà hàng khách sạn, văn hóa cũng đồng loạt giảm hơn 6%, cho thấy cú sốc từ dịch COVID-19 đã trực tiếp ảnh hưởng đến kinh tế nội địa.Xuất khẩu quý I giảm 2% so với quý IV năm 2019, nhưng đầu tư cơ sở vật chất và đầu tư xây dựng tăng lần lượt 0,2% và 1,3%. BOK phân tích xuất khẩu giảm 2% là do xuất khẩu các mặt hàng xe cơ giới, máy móc và sản phẩm hoá học giảm, dù mặt hàng chíp bán dẫn có tăng. Nhập khẩu co hẹp 4,1% do nhập khẩu dầu thô và xe cơ giới giảm.Chi tiêu Chính phủ tăng 0,9% trong quý I vừa qua.Trong cuộc họp các Bộ trưởng kinh tế liên quan, Phó Thủ tướng nhận định cú sốc tuyển dụng và nền kinh tế thực sẽ tiếp tục sâu rộng do suy thoái kinh tế toàn cầu sẽ càng trầm trọng trong quý II năm nay.