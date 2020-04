Tổng thống Hàn-Phần Lan điện đàm về hợp tác đối phó dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 22/4 đã có cuộc điện đàm với Tổng tống Phần Lan Sauli Niinisto, thảo luận phương án hợp tác đối phó dịch COVID-19 theo yêu cầu của Phần Lan.Trong buổi họp báo cùng ngày, người phát ngôn Phủ Tổng thống Kang Min-seok cho biết Tổng thống Niinisto đánh giá Hàn Quốc đang là hình mẫu về đối phó dịch COVID-19 trên thế giới. Kinh tế Hàn Quốc vẫn phát triển bất chấp đại dịch. Do đó, Phần Lan đã xây dựng chiến lược phòng chống dịch bệnh tương tự Hàn Quốc.Tổng thống Moon cho biết sở dĩ Hàn Quốc thành công trong công tác đối phó dịch COVID-19 là nhờ chẩn đoán nhanh chóng, sàng lọc số lượng lớn ca nhiễm để tiến hành cách ly, công khai thông tin minh bạch để thu hút người dân tự nguyện tham gia phòng dịch.Dù vậy, Seoul cũng đang gặp khó khăn do dịch COVID-19, và bài toán vượt qua khủng hoảng kinh tế cũng gian nan không kém công tác phòng dịch. Qua đó, Tổng thống Moon nhấn mạnh sự cần thiết của hợp tác quốc tế để khắc phục thiệt hại kinh tế, cho phép hoạt động giao lưu thiết yếu của các doanh nhân, nhân viên doanh nghiệp giữa các nước trong phạm vi không gây trở ngại tới công tác phòng dịch.Đáp lại, Tổng thống Niinisto cũng bày tỏ đồng cảm về tầm quan trọng của hợp tác quốc tế để vực dậy nền kinh tế, khẳng định Phần Lan sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho những cơ hội hợp tác mới với Hàn Quốc sau đại dịch COVID-19.Tổng thống Moon còn lấy một ví dụ điển hình về hợp tác phòng dịch giữa hai nước là một viện nghiên cứu lâm sàng của Hàn Quốc đang tiến hành xét nghiệm chẩn đoán một mẫu thử dịch COVID-19 của Phần Lan. Ông Moon cũng đánh giá cao đóng góp của Phần Lan trong hợp tác y tế quốc tế, như tăng khoản đóng góp cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO) với tư cách nước Phó Chủ tịch Hội đồng chấp hành WHO.