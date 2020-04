Dự án tuyến đường sắt ven biển Đông phía Bắc được công nhân là dự án giao lưu hợp tác liên Triều

Photo : YONHAP News

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 23/4 đã mở cuộc họp của Hội đồng xúc tiến giao lưu hợp tác liên Triều lần thứ 313 do Bộ trưởng Thống Nhất Kim Yeon-chul chủ trì. Cuộc họp đã quyết định công nhận kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt ven biển Đông phía Bắc, đoạn nối từ thành phố Gangeung tới ga Jejin huyện Goseong, tỉnh Gangwon, là dự án giao lưu hợp tác liên Triều.Theo đó, dự án xây dựng tuyến đường sắt trên sẽ được miễn quy trình khảo sát tính khả thi sơ bộ theo quy định của Luật tài chính quốc gia.Bộ trưởng Kim Yeon-chul cho biết dự án kết nối tuyến đường sắt liên Triều đã được thống nhất qua nhiều đợt thảo luận trong các cuộc họp cấp chuyên viên và Hội đàm cấp Bộ trưởng giữa hai miền Nam-Bắc từ năm 2000. Do đó, việc nhanh chóng xúc tiến dự án này có ý nghĩa rất lớn với cả hai nước.Bộ Thống nhất và Bộ Địa chính và giao thông dự kiến sẽ tổ chức lễ kỷ niệm xúc tiến dự án xây dựng tuyến đường sắt ven biển Đông phía Bắc tại ga Jejin ngày 27/4 tới, nhân dịp kỷ niệm hai năm Hội nghị thượng đỉnh liên Triều (27/4/2018-27/4/2020).Tuyến đường sắt ven biển Đông là trục chính trong sáng kiến xây dựng tuyến đường sắt Đông Á, xuất phát từ thành phố Busan, chạy qua Bắc Triều Tiên sang Nga và châu Âu. Tuy nhiên, hơn 100 km đường sắt ở phía Bắc từ thành phố Gangneung tới ga Jejin huyện Goseong lại chưa được xây dựng.Trong Tuyên bố chung Bàn Môn Điếm ngày 27/4/2018, lãnh đạo liên Triều đã nhất trí kết nối và hiện đại hóa tuyến đường sắt và đường bộ giữa hai miền Nam-Bắc. Tháng 12 năm 2018, hai bên đã tổ chức lễ khởi công xây dựng tại ga Panmun, thành phố Gaesung, Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên sau đó, dự án đã bị đình chỉ do quan hệ song phương trở nên lạnh nhạt.