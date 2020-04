Ô tô Hàn Quốc có tỷ lệ tạm đóng cửa nhà máy thấp nhất so với các đối thủ

Photo : YONHAP News

Hiệp hội các nhà sản xuất xe ô tô Hàn Quốc (KAMA) hôm thứ Năm (23/4) cho biết tính đến ngày 16/4, có đến 71% trong tổng số 300 nhà máy sản xuất ô tô đặt tại 14 quốc gia của 13 thương hiệu thế giới đang trong tình trạng tạm thời ngừng hoạt động.Hãng ô tô Mỹ General Motors thiệt hại nghiêm trọng nhất với 34 trên 38 nhà máy đặt tại 8 quốc gia phải tạm ngừng hoạt động, tỷ lệ tạm đóng cửa lên đến 89,5%. Hãng Daimler của Đức sở hữu 27 nhà máy tại 10 quốc gia cũng phải đóng cửa đến 88,9%.Tiếp đó là các thương hiệu Renault của Pháp với tỷ lệ đóng cửa 85%, BMW của Đức 81,2%, Honda của Nhật Bản 68,2%, Volkswagen cũng của Đức 61,5%, Tesla của Mỹ 50% và Toyota của Nhật 46,3%.So với các đối thủ lớn, thương hiệu Hyundai-Kia của Hàn Quốc ghi nhận tỷ lệ tạm đóng cửa nhà máy thấp nhất là 35,3%.KAMA cho biết nhà máy tại Hàn Quốc của các thương hiệu nội địa dù không ngừng hoạt động hoàn toàn nhưng cũng không tránh khỏi ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch COVID-19. Do nhu cầu thị trường giảm nên mức duy trì hoạt động của các doanh nghiệp dao động từ 60% đến 95%.Hiệp hội cũng dự đoán tùy diễn biến dịch COVID-19 mà sản lượng có thể giảm và một số dây chuyền sản xuất có thể phải ngừng hoạt động.Hiệp hội bày tỏ quan ngại khả năng sản xuất và bán ra của các thương hiệu ô tô Hàn Quốc có thể giảm mạnh trong thời gian tới do biến động thị trường quốc tế, đồng thời kêu gọi Chính phủ phát huy vai trò hỗ trợ doanh nghiệp như tăng quy mô các gói cho vay, tăng khoản hỗ trợ duy trì quân số tuyển dụng.