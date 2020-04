Gần 60% người Hàn Quốc đánh giá cao tầm ảnh hưởng của Hàn kiều với đất nước

Photo : YONHAP News

Hội người Hàn Quốc tại nước ngoài đã thực hiện cuộc thăm dò ý kiến của người dân Hàn Quốc về Hàn kiều sinh sống tại nước ngoài từ ngày 9-27/12 năm ngoái. Đối tượng khảo sát là 1.000 công dân Hàn Quốc trên 19 tuổi.3,6% người tham gia trả lời "Người Hàn di cư sang nước ngoài ảnh hưởng rất tốt đến sự phát triển quốc gia", 54,1% đánh giá "ảnh hưởng ở mức độ nào đó", 1,2% nhận định "ảnh hưởng không quá tốt" và 7% cho rằng "có ảnh hưởng không tốt". Tỷ lệ phản hồi tích cực cao hơn 10,4% so với cuộc khảo sát năm 2017 và 2013. Tỷ lệ phản hồi tiêu cực là 8,2%, cũng thấp hơn so với năm 2017 (10,0%) và 2013 (13,9%).Với câu hỏi "Bạn đã bao giờ cân nhắc di cư ra nước ngoài?", 16,2% trả lời "có", giảm 21,8% so với khảo sát năm 2017 (38% ).Về lý do cân nhắc ra nước ngoài sinh sống, 33,3% chọn vấn đề giáo dục gia đình, 24,1% than phiền về cuộc sống ở Hàn Quốc , 15,4% do tìm kiếm cơ hội mới, 12,4% do tìm được việc ở nước ngoài, 12,4% do muốn sống ở nước ngoài, 1,2% do tình trạng ô nhiễm môi trường ở Hàn Quốc, 0,6% do có đầu tư ở nước ngoài và 0,6% do không hài lòng với Chính phủ.Theo kết quả khảo sát năm 2017, lý do nhiều người lựa chọn nhất là không hài lòng với cuộc sống ở Hàn Quốc (40,4%), tiếp theo là muốn tìm kiếm cơ hội mới (19,2%) và hệ thống giáo dục (16,3%).Mỹ và Canada là hai quốc gia được nhiều công dân Hàn Quốc mong muốn đến nhất (69,1%), sau đó là các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (12,3%), các quốc gia thuộc châu Đại Dương chiếm 9,9%, các nước Châu Á 4,3%, Nhật Bản và các nước Trung Nam Mỹ chiếm hơn 1,9% và Liên bang Nga (CIS) chiếm 0,6%.Với câu hỏi "yếu tố quan trọng nhất để trở thành công dân Hàn Quốc thực sự", 38,2% trả lời "có quốc tịch Hàn Quốc", cũng là lý do được lựa chọn nhiều nhất. 28% trả lời 'có huyết thống từ cha mẹ hoặc ông bà", 24,7% lựa chọn 'niềm tự hào và ý thức của một công dân Hàn Quốc', 6,9% trả lời 'nói tiếng Hàn', 2,2% chọn yếu tố 'cư trú trong nước'.So với kết quả các cuộc khảo sát năm 2013 và 2017, số người nhấn mạnh quốc tịch và huyết thống tăng trong khi số người chọn "niềm tự hào và ý thức" lại giảm.75,9% người tham gia tự hào về lịch sử của Hàn Quốc trong quá khứ, chỉ 0,5% cho biết xấu hổ khi nhắc đến lịch sử nước nhà. 32,5% trả lời chỉ đơn giản nghĩ bản thân là người Hàn Quốc, 63,8% tiết lộ tự hào vì là người Hàn.Theo Luật Quỹ Hàn kiều của Hàn Quốc hiện hành, Hàn kiều là những công dân Hàn Quốc có quyền cư trú dài hạn ở nước ngoài hoặc thường trú lâu dài ở nước ngoài, và người có chung huyết thống với người Hàn Quốc bất kể quốc tịch. Tuy nhiên, nhận thức của người Hàn Quốc về vấn đề này vẫn có nhiều khác biệt.80,3% người khảo sát trả lời Hàn kiều là "công dân mang quốc tịch Hàn Quốc sống ở nước ngoài" (bao gồm cả người có quyền cư trú dài hạn tại nước ngoài), 71,4% cho là "người di dân đến Trung Quốc, Liên bang Nga, Nhật Bản trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng, bao gồm cả thế hệ con cháu của họ", 71,1% trả lời là "công dân Hàn Quốc sau đó chuyển đổi quốc tịch", 59,6% trả lời "người Hàn Quốc sinh ra tại nước ngoài và không biết tiếng Hàn Quốc", 54,7% cho rằng Hàn kiều là "người gốc Hàn được nhận làm con nuôi ở nước ngoài từ khi còn nhỏ và cả thế hệ con cháu của họ". Theo luật hiện hành, tất cả những trường hợp trên đều được công nhận là người Hàn Quốc ở nước ngoài.Với câu hỏi "Bạn có đồng cảm với Hàn kiều không?", 74,7% trả lời có.Về nhận định 'Người Hàn Quốc ở nước ngoài đóng góp cho sự phát triển của Hàn Quốc', 49,9% ý kiến đồng tình, cao hơn năm 2017 (46,0%) nhưng thấp hơn năm 2013 (56,3%), phản ứng tiêu cực giảm dần từ 13,2% năm 2013, 11,7% năm 2017 xuống 9% năm 2019.Về các khía cạnh đóng góp, 65,3% cho rằng Hàn kiều đóng góp cho phong trào độc lập chống thực dân Nhật, 55,2% nhận định họ đóng góp trong việc mở rộng chi nhánh nước ngoài của các công ty Hàn Quốc, 55,1% đánh giá Hàn kiều giúp nâng cao vị thế của Hàn Quốc trên thế giới, và 50,3% cho rằng Hàn kiều giúp cải thiện hình ảnh quốc gia của Hàn Quốc với cộng đồng quốc tế.Về vai trò quan trọng của người Hàn Quốc ở nước ngoài liên quan đến hòa bình hai miền Nam-Bắc, 39,9% chọn câu trả lời "tạo quan điểm dư luận tích cực", 26,7% nhận định 'thúc đẩy trao đổi và hợp tác Hàn Quốc - Bắc Triều Tiên, trong đó có hợp tác kinh tế", 22% đánh giá Hàn kiều là "cầu nối cho quan hệ hai miền", 11,4% cho rằng Hàn kiều giúp "thúc đẩy thay đổi quan điểm của người dân Bắc Triều Tiên".Về vấn đề kết hôn với người nước ngoài, 30% người tham gia trả lời sẵn sàng, thấp hơn một chút so với hai năm trước (34,3%). Về quan điểm của các thành viên trong gia đình về hôn nhân quốc tế, 36,9% lựa chọn có ý kiến phản đối, cao hơn tỷ lệ 22,4% năm 2017, và 30,2% cho biết được ủng hộ.Chỉ 39,5% trả lời "có" cho câu hỏi "Bạn đồng ý với ý kiến người lao động nước ngoài nhập cảnh và làm việc tại Hàn Quốc theo hợp đồng 3 năm được coi là công dân Hàn Quốc hay không?".61,4% người khảo sát đồng tình với ý kiến "người Hàn Quốc đóng cửa và phân biệt văn hóa với các quốc gia khác", và 59,5% đồng ý với quan điểm "có định kiến về xuất thân của người nước ngoài". Hai kết quả này đều cao hơn so với những khảo sát trước đó.54,9% cho rằng có định kiến về tỷ lệ gia tăng của người nước ngoài sinh sống tại Hàn Quốc. Nguyên nhân được cho là do tình trạng suy thoái kinh tế, khó khăn trong tìm kiếm việc làm, sự kiện hàng loạt người tị nạn từ Yemen đăng ký đến đảo Jeju năm 2018 và chính sách chống nhập cư ở các nước phát triển lớn đã dẫn đến xu hướng giảm khả năng tiếp nhận đa văn hóa của người dân.Cuộc khảo sát có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng 3,1%Trưởng nhóm nghiên cứu Công ty chuyên khảo sát thị trường Now & Future Ahn Jun-taek cho biết mặc dù có nhiều ý kiến tích cực về kiều bào Hàn Quốc, nhưng hiểu biết của người Hàn về Hàn kiều còn chưa đầy đủ. Ông đánh giá cần tích cực nỗ lực tạo thêm nhiều cơ hội giao lưu, tìm hiểu giữa người dân trong nước và kiều bào ở nước ngoài, bao gồm cả học sinh.