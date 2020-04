Sân bay quốc tế Incheon có khả năng chịu lỗ lần đầu tiên sau 17 năm

Photo : YONHAP News

Tổng công ty sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) hôm thứ sáu (24/4) cho biết dự đoán quy mô lỗ năm nay sẽ rơi vào khoảng 16,3 tỷ won (13,1 triệu USD).Theo thống kê năm 2019, lợi nhuận kinh doanh của đơn vị này đạt 1.288,6 tỷ won (1,04 tỷ USD) trên tổng doanh thu 2.759,2 tỷ won (2,23 tỷ USD), lãi ròng 866 tỷ won (701,2 triệu USD).Kể từ khi mở cửa năm 2001, sân bay quốc tế Incheon ghi nhận mức tăng trưởng đều đặn, nhu cầu đi lại qua sân bay tăng 6%-7% mỗi năm. Từ năm 2004 đến nay, sân bay này chưa một lần nào chịu lỗ.Chính phủ Hàn Quốc sở hữu 100% cổ phần của Tổng công ty sân bay quốc tế Incheon, quy mô cổ tức đã hưởng từ năm 2007 đến nay là 2.581,1 tỷ won (2,08 tỷ USD).Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lượng khách sử dụng sân bay này mỗi ngày đã giảm mạnh, từ hơn 200.000 người xuống khoảng 2.000 người.Dự đoán lượng khách sử dụng sân bay quốc tế Incheon trong năm 2020 chỉ còn 1.426.000 người, giảm đến 79,8% so với con số 7.116.000 người năm 2019. Số chuyến bay cũng sẽ giảm còn khoảng 92.000 lượt bay (74,6%).Do nhu cầu sử dụng đường hàng không giảm mạnh, dự đoán doanh thu năm nay của Tổng công ty sân bay quốc tế Incheon chỉ đạt 1.773 tỷ won (1,43 tỷ USD), giảm 36% so với năm ngoái. Theo đó, lợi nhuận kinh doanh và lãi ròng chỉ dừng ở 19,8 tỷ won (16 triệu USD) và 16,3 tỷ won (13,1 triệu USD).Tổng công ty sân bay quốc tế Incheon dự kiến sẽ vay trái phiếu quy mô 198,8 tỷ won (160,9 triệu USD) dùng cho công tác khắc phục ảnh hưởng của dịch COVID-19, và thực hiện dự án xây dựng 4 giai đoạn.Đơn vị này giải thích nguyên nhân lỗ còn do việc cắt giảm chi phí thuê mặt bằng của các hãng hàng không, cửa hàng miễn thuế, cửa hàng ăn uống và các dịch vụ trên mặt đất tại sân bay, tương đương 180 tỷ won (145,7 triệu USD), và quyết định gia hạn nộp 398 tỷ won (322,2 triệu USD) khoản chi phí này cho các đơn vị.Chủ tịch Tổng công ty sân bay quốc tế Incheon Goo Bon-hwan nhận định dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng, đẩy ngành hàng không vào khủng hoảng chưa từng có trong lịch sử. Ông khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để phát triển đơn vị song song với ngành hàng không nói chung.