Khách du lịch quốc tế tới Hàn Quốc tháng 3 giảm 95%

Photo : YONHAP News

Theo số liệu thống kê du lịch Hàn Quốc do Cơ quan du lịch Hàn Quốc (KTO) công bố ngày 23/4, lượng khách quốc tế đến xứ sở kim chi trong tháng 3 vừa qua đạt 83.497 người, giảm sâu 94,6% so với một năm trước.Đặc biệt, khách du lịch người Trung Quốc chỉ đạt 16.595 người, giảm tới 96.6% so với cùng kỳ ngăm ngoái. Trước đó, Bắc Kinh đã ban lệnh cảnh báo du lịch với 15 quốc gia, bao gồm cả Hàn Quốc, để ngăn ngừa dịch COVID-19 lây lan.Lượng khách du lịch người Nhật Bản cũng giảm 97,8% còn 8.347 người. Tháng trước, Chính phủ Tokyo cũng đã nâng cảnh báo du lịch với toàn bộ lãnh thổ Hàn Quốc lên mức 3.Ngoài Trung Quốc và Nhật Bản, khách du lịch đến từ các nước châu Á khác và khu vực Trung Đông đã giảm tới 93,7% do các lệnh cấm và khuyến cáo hạn chế du lịch của chính phủ các nước.Thậm chí, khách du lịch người Đài Loan và Hong Kong tới Hàn Quốc trong tháng 3 giảm tới 99%. Đài Loan đã ban lệnh cảnh báo không nên du lịch tới Hàn Quốc, còn Hong Kong đã ngừng toàn bộ các chuyến bay thẳng tới Hàn Quốc.Khách du lịch người Mỹ giảm 87,5%, lượng khách quốc tế đến từ các nước châu Mỹ, một số nước châu Âu và khu vực khác giảm 86,9%.Lượng khách du lịch người Hàn đi nước ngoài trong tháng qua đạt 143.366 người, giảm 93,9% so với cùng kỳ năm ngoái.Giới kinh doanh du lịch đánh giá khách quốc tế hầu như không du lịch tới Hàn Quốc trong tháng 3, và chưa dự đoán được thị trường du lịch Hàn Quốc sẽ hồi phục thế nào sau đại dịch COVID-19.