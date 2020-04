Photo : YONHAP News

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun ngày 24/4 đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn tại trụ sở Chính phủ ở Seoul. Ông Chung nhận định khi các hoạt động kinh tế gia tăng trở lại, người dân sẽ cần nhiều khẩu trang hơn. Do đó, Chính phủ quyết định tăng hạn mức mua khẩu trang mỗi tuần từ 2 cái lên 3 cái một người, bắt đầu từ tuần sau.Thủ tướng Chung cho biết nhân kỷ niệm 70 năm chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), năm nay Hàn Quốc sẽ cung cấp tổng cộng 1 triệu chiếc khẩu trang cho các cựu chiến binh ở nước ngoài đã tham gia bảo vệ đất nước Hàn Quốc trong chiến tranh.Ngoài ra, Chính phủ sẽ theo dõi tình hình cung cầu khẩu trang trong thời gian tới, phê duyệt các trường hợp ngoại lệ xuất khẩu khẩu trang trong phạm vi cho phép, không gây cản trở đến tình hình cung ứng khẩu trang trong nước.Thủ tướng Chung đánh giá quy định mua khẩu trang theo các ngày trong tuần đã đi vào ổn định. Kết quả này có được là do người dân đã phát huy tinh thần nhường nhịn, chia sẻ với nhau.Thủ tướng cũng cho biết Chính phủ sẽ triển khai quản lý người cách ly bắt buộc liên quan tới dịch COVID-19 bằng vòng tay thông minh. Người nào từ chối mang vòng sẽ bị xử phạt và đưa tới cách ly ở cơ sở quy định.