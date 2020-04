Chính phủ công bố đối sách hỗ trợ 5 ngành công nghiệp chủ lực

Photo : KBS News

Sau khi công bố chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và việc làm với quy mô 90.000 tỷ won (hơn 72,8 tỷ USD), Chính phủ Hàn Quốc ngày 23/4 đã đưa ra đối sách tiếp theo cho 5 ngành công nghiệp chủ lực là hàng không, xe ô tô, vận tải biển, lọc dầu và đóng tàu, nhằm vực dậy nền kinh tế đang khó khăn do dịch COVID-19.Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ Trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki cho biết 5 ngành công nghiệp trên chiếm tỷ trọng 20% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), 30% xuất khẩu, với gần 600.000 lao động. Do đó, các biện pháp hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời là rất cần thiết để giúp các doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.Đối với ngành sản xuất ô tô, Chính phủ sẽ giảm nhẹ gánh nặng thuế nhập khẩu linh kiện, hỗ trợ thanh toán 70% để mua sớm 8.700 xe ô tô cho các cơ quan Nhà nước.Đối với các hãng hàng không, Chính phủ sẽ gia hạn miễn giảm phí sử dụng sân bay tới tháng 8, hỗ trợ trước nguồn vốn khẩn cấp thông qua các ngân hàng Nhà nước.Với ngành vận tải biển, lọc dầu và đóng tàu, Chính phủ cũng quyết định hoãn thời hạn nộp thuế và hỗ trợ vốn.Chính sách hỗ trợ trên sẽ được tập trung thảo luận trong các cuộc họp của Ủy ban đối sách kinh tế khẩn cấp trung ương do Phó Thủ tướng Hong Nam-ki chỉ đạo, với sự tham gia của các Bộ trưởng phụ trách ba lĩnh vực tài chính, công nghiệp và tuyển dụng.Ủy ban sẽ tổ chức họp mỗi tuần, đặt mục tiêu rà soát và hoàn thiện đối sách đã công bố tới tháng sau, cũng như định hướng chính sách kinh tế nửa cuối năm và dự thảo ngân sách bổ sung đợt ba.Bài toán lớn nhất của Ủy ban đối sách kinh tế khẩn cấp trung ương là đưa ra đối sách thực tiễn trên diện rộng, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 gây ra cú sốc lớn cho tuyển dụng và toàn bộ ngành công nghiệp.