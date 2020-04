Người dân Hàn Quốc tích cực hưởng ứng phong trào tri ân y, bác sĩ trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Ủy ban quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc hôm 23/4 cho biết tính đến 12 giờ trưa 22/4, đã có 2.643 người dân tham gia chiến dịch gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y tế, những chiến sĩ tuyến đầu trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19, do Bộ Y tế và phúc lợi khởi xướng hôm 16/4.Để tham gia phong trào này, người dân sẽ chụp ảnh hoặc quay video làm động tác tay thể hiện sự kính trọng và tự hào, đăng tải trên các mạng xã hội SNS, đính kèm 3 hashtag do Bộ Y tế và phúc lợi đề xuất, và gắn thẻ 3 người cùng tham gia.Rất nhiều người nổi tiếng như diễn viên Park Hae-jin, Jung Bo-seok, nữ ca sĩ BoA, nhóm nhạc A-Pink và cả nữ hoàng trượt băng Kim Yuna cũng đã tham gia phong trào này, bày tỏ lòng biết ơn tới đội ngũ y tế.Ủy ban quản lý an toàn trung ương đã quyết định làm huy hiệu phong trào này để sử dụng cho các hoạt động, sự kiện chính thức của Chính phủ. Dự kiến từ trung tuần tháng 5 tới, Chính phủ cũng sẽ đưa ra những quy định về thiết kế và sử dụng huy hiệu để người dân được tự do sáng tạo và sử dụng huy hiệu riêng.Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 23/4, Trưởng Ban phòng dịch Ủy ban khắc phục sự cố trung ương Yoon Tae-ho gửi lời cảm ơn sâu sắc đến không chỉ đội ngũ nhân lực ngành y, mà cả những cá nhân và tổ chức trong xã hội đã cống hiến rất nhiều cho cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19, như những lao công giữ vệ sinh cho các bệnh viện, nhân viên y tế thực hiện khử trùng, các cá nhân và doanh nghiệp thu gom và xử lý rác thải y tế.Ông Yoon ca ngợi những người dân địa phương và các nhóm dân sự tình nguyện phân phát cơm hộp cho người già neo đơn, trẻ em gia đình khó khăn... là những "anh hùng" của xã hội, và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những đóng góp thầm lặng của họ.