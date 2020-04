Nga cấp gần 800 thị thực việc làm cho công dân Bắc Triều Tiên chỉ trong quý I/2020

Photo : YONHAP News

Đài châu Á tự do (RFA) ngày 24/4 cho biết trong quý I năm nay, Nga đã cấp thị thực làm việc tại nước này cho 753 công dân Bắc Triều Tiên.Con số này được đưa ra trong báo cáo về tình hình cấp thị thực theo quốc gia của Chính phủ Nga, công bố hôm 21/4. Theo đó, ngoài thị thực làm việc, Nga còn cấp thị thực du lịch và thị thực học tập cho lần lượt 3.067 và 1.975 người Bắc Triều Tiên khác.Ngoài ra, còn có 403 trường hợp được cấp thị thực ngoại lệ và 758 trường hợp được cấp các loại thị thực khác.Theo báo cáo Nga đệ trình lên Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc hôm 20/3, tính đến ngày 10/3, có 511 công dân Bắc Triều Tiên còn lưu trú tại nước này và không thể về nước do các biên giới bị phong tỏa để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.Về nguyên tắc, là nước thành viên Hội đồng bảo an, Nga có nghĩa vụ trả tất cả lao động Bắc Triều Tiên về nước vào cuối năm 2019. Điều này đã được quy định rõ trong khoản 8 Nghị quyết số 2397 của Hội đồng bảo an, thông qua ngày 22/12/2017, rằng tất cả các nước thành viên phải cho hồi hương toàn bộ người lao động miền Bắc đến ngày 22/12/2019. Động thái này của Hội đồng bảo an là nhằm ngăn chặn nguồn ngoại tệ của Bình Nhưỡng để phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt.Tuy nhiên, Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên cho biết số lượng thị thực Nga cấp cho công dân miền Bắc cho các mục đích du lịch và học tập trong năm ngoái đã tăng vọt. Ngoài ra, sau năm 2018, đã có hàng trăm lao động Bắc Triều Tiên tại Nga di chuyển sang nước Cộng hòa Abkhazia ở bờ Biển Đen. Nước này vốn không phải thành viên Hội đồng bảo an, nên không có nghĩa vụ thực thi các nội dung nghị quyết về cấm vận Bắc Triều Tiên.