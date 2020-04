Hàn Quốc bắt đầu hỗ trợ người lao động nghỉ không lương

Photo : YONHAP News

Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc hôm thứ Hai (27/4) cho biết từ ngày này sẽ chính thức triển khai gói ổn định tuyển dụng quy mô lớn công bố ngày 22/4.Theo đó, mỗi người lao động gặp khó khăn kinh tế vì phải nghỉ không lương do dịch COVID-19 sẽ được Chính phủ hỗ trợ 500.000 won (407 USD) một tháng, tối đa trong 3 tháng. Tổng quy mô gói hỗ trợ này là 480 tỷ won (389,9 triệu USD), số người thụ hưởng là 320.000 người.Trước đó, Chính phủ đã triển khai chương trình hỗ trợ với các doanh nghiệp đã cho nhân viên nghỉ hưởng lương trên 3 tháng, nhưng vấp phải nhiều hạn chế.Với gói hỗ trợ nghỉ không lương lần này, đối tượng áp dụng đã được mở rộng sang các doanh nghiệp cho nghỉ hưởng lương 1 tháng.Trường hợp một số ngành được chỉ định hỗ trợ đặc biệt do quan ngại khả năng tuyển dụng sụt giảm mạnh, các doanh nghiệp cho lao động nghỉ không hưởng lương vẫn được áp dụng hỗ trợ.Bộ Tuyển dụng và lao động cho biết sẽ bắt đầu hỗ trợ các ngành đặc biệt trước, sau đó mới tiến hành sửa đổi thông tư để hỗ trợ tiếp cho các ngành khác, dự kiến trong tháng sau.Theo quy định, các doanh nghiệp, chủ lao động sẽ đứng ra đăng ký nhận hỗ trợ, tiền hỗ trợ thực tế sẽ được chuyển thẳng cho từng người lao động.Đây cũng là điểm khác biệt so với gói hỗ trợ duy trì việc làm cho người lao động nghỉ hưởng lương. Với gói hỗ trợ này, Chính phủ sẽ chi trả một phần cho các doanh nghiệp trợ cấp nghỉ việc cho người lao động.Tiền hỗ trợ lao động nghỉ không lương trích từ Quỹ bảo hiểm tuyển dụng, nên những doanh nghiệp không tham gia bảo hiểm tuyển dụng không thuộc đối tượng được hỗ trợ.Những lao động không nhận được khoản hỗ trợ này vẫn thuộc diện thụ hưởng khoản hỗ trợ khẩn cấp ổn định việc làm của Chính phủ dành cho các đối tượng đặc thù như lao động tự do, lao động chuyên môn nhất định hay các công việc không được xếp vào nhóm lao động.