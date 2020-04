Seoul yêu cầu Philipines, Australia xem xét nới lỏng hạn chế nhập cảnh cho doanh nhân Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Hàn Quốc Yoo Myung-hee ngày 27/4 đã lần lượt tham gia cuộc họp từ xa với Bộ trưởng Thương mại Philippines và Australia, thảo luận các biện pháp hợp tác đối phó dịch COVID-19, như nới lỏng hạn chế nhập cảnh.Trong cuộc họp trực tuyến với Bộ trưởng Công thương Philippines Ramon Lopez, bà Yoo đề nghị Chính phủ nước này quan tâm và hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại nước sở tại. Các công ty này hiện đang gặp khó khăn do thời gian làm việc bị cắt giảm vì các chính sách cách ly xã hội của Chính Phủ Philippines.Ngoài ra, hai bên cũng đánh giá đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương đang dần thu hẹp được khoảng cách ý kiến, và nhất trí đẩy nhanh đàm phán để sớm đạt được thỏa thuận chung.Trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia Simon Birmingham, Chánh Văn phòng Yoo nhấn mạnh Seoul và Canberra là đối tác thương mại quan trọng, và việc tiếp tục trao đổi kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 gây ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế là rất cần thiết. Theo đó, Hàn Quốc đã yêu cầu Australia xem xét cho phép doanh nhân Hàn nhập cảnh vào nước này.Ngoài ra, hai bên cũng đánh giá Hiệp định thương mại tự do Hàn-Australia là nền tảng vững chắc giúp mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Bà Yoo đề xuất sớm tổ chức kỳ họp Ủy ban hợp tác chung Hàn-Australia lần thứ IV khi tình hình dịch COVID-19 trên toàn thế giới ổn định.Tại cuộc họp với hai Bộ trưởng Thương mại Philippines và Australia, bà Yoo đều nhấn mạnh tầm quan trọng của duy trì lưu thông hàng hóa và nhân lực thiết yếu trong khuôn khổ đảm bảo biện pháp phòng dịch của các nước, nhằm giảm bớt cú sốc do COVID-19 và phục hồi kinh tế nhanh chóng.