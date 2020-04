Photo : YONHAP News

Kỷ niệm hai năm Tuyên bố chung Bàn Môn Điếm (27/4/2018-27/4/2020), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 27/4 đã chủ trì cuộc họp các cố vấn trợ lý Tổng thống, nhận định bài toán cấp thiết nhất trong thời điểm hiện tại chính là hợp tác chung đối phó dịch COVID-19 giữa hai miền Nam-Bắc.Cụ thể, Tổng thống Moon đề xuất hợp tác và giao lưu liên Triều bắt đầu từ đối phó chung với dịch COVID-19, sau đó mở rộng sang đối phó chung về bệnh truyền nhiễm ở gia súc, thảm họa thiên tai ở vùng biên giới, và biến đổi môi trường khí hậu.Tổng thống nhận định nguyên nhân khiến hai bên không thể đẩy nhanh tốc độ thực hiện các nội dung nhất trí trong Tuyên bố chung Bàn Môn Điếm không phải do Chính phủ thiếu ý chí quyết tâm, mà là do chưa thể vượt qua những hạn chế ở tầm quốc tế. Do đó, hai miền cần chủ động khắc phục chứ không nên chờ đợi đến khi điều kiện tốt hơn.Tổng thống khẳng định sẽ mở ra nền kinh tế hòa bình trong tương lai dựa trên quyết tâm vững chắc cũng như sự tin tưởng lẫn nhau giữa lãnh đạo liên Triều. Đặc biệt, ông Moon cam kết sẽ nỗ lực hết sức để hiện thực hóa kế hoạch kết nối tuyến đường sắt ven biển Đông và tuyến đường sắt Gyeongui, theo thống nhất giữa lãnh đạo hai miền Nam-Bắc.Ngoài ra, Tổng thống Moon cũng đề xuất tiếp tục xúc tiến kế hoạch biến Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) thành "Khu vực hòa bình quốc tế", bắt đầu với những dự án hai miền Nam-Bắc có thể chung tay thực hiện.Tổng thống khẳng định sẽ sớm xúc tiến đoàn tụ người thân của những gia đình bị ly tán trong chiến tranh, và các chuyến thăm cho người dân tha hương do chiến tranh ngay sau khi tình hình dịch COVID-19 ổn định.Ông Moon nhấn mạnh tinh thần cơ bản của Tuyên bố Bàn Môn Điếm chính là đoàn kết và hợp tác. Do đó, ông kỳ vọng việc hai miền Nam-Bắc hợp tác khắc phục dịch COVID-19 và đẩy nhanh tốc độ thực hiện các nội dung nhất trí trong Tuyên bố chung sẽ mở ra một bán đảo Hàn Quốc thịnh vượng và hòa bình, cùng nhau phát triển.