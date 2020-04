Chính giới đạt thỏa thuận thông qua khoản ngân sách bổ sung hỗ trợ khẩn cấp cho toàn dân

Photo : YONHAP News

Chính giới Hàn Quốc đã đạt thỏa thuận thông qua dự thảo ngân sách bổ sung hỗ trợ khẩn cấp cho người dân đang gặp khó khăn do dịch COVID-19. Theo đó, khoản hỗ trợ khẩn cấp 1 triệu won (817 USD) theo tiêu chuẩn hộ gia đình 4 thành viên dự kiến sẽ được chi trả vào đầu tháng tới.Tại cuộc gặp chiều 27/4, Phó đại diện tại Quốc hội của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Yoon Hu-duk và Phó đại diện tại Quốc hội của đảng đối lập Hợp nhất Tương lai Kim Han-pyo đã nhất trí mở cuộc họp toàn thể Quốc hội vào 9 giờ tối 29/4 để thông qua dự thảo ngân sách bổ sung và dự thảo luật liên quan.Theo đó, sáng 29/4, chính giới sẽ mở cuộc họp toàn thể của Ủy ban đặc biệt về dự toán và quyết toán ngân sách thuộc Quốc hội, bắt đầu thẩm định dự thảo ngân sách bổ sung. Điểm gây tranh cãi lớn nhất là quy mô phát hành trái phiếu Chính phủ. Đảng Hợp nhất Tương lai cảnh báo sẽ thẩm định thật kỹ lưỡng dự thảo này.Nếu dự thảo ngân sách bổ sung được Quốc hội thông qua cùng ngày, Chính phủ sẽ đẩy nhanh tối đa chi trả khoản hỗ trợ khẩn cấp cho người dân. Đối tượng đầu tiên được nhận hỗ trợ là 2,7 triệu hộ gia đình thuộc diện nhận trợ cấp sinh hoạt cơ bản và trợ cấp người khuyết tật. Do Chính phủ đã có danh sách số tài khoản, nên những đối tượng này không cần đăng ký mà sẽ nhận được trợ cấp ngay trong ngày 4/5. Chính phủ sẽ bắt đầu nhận đăng ký của những đối tượng còn lại từ ngày 11/5 để chi trả từ ngày 13/5.Mức tiền hỗ trợ thực nhận sẽ chênh lệnh tùy theo từng địa phương, từ tối thiểu 400.000 won (326 USD) tới tối đa 1 triệu won. Chính quyền địa phương chi trả 20% số tiền hỗ trợ, song tùy từng khu vực, chính quyền có thể cắt giảm hoặc hỗ trợ thêm. Do đó, các đối tượng đã nhận khoản hỗ trợ từ chính quyền địa phương thì sẽ chỉ nhận được 80% khoản trợ cấp của Chính phủ.Ngoại trừ tầng lớp yếu thế, toàn dân sẽ nhận hỗ trợ bằng phiếu mua hàng hoặc tiền điện tử với thời hạn sử dụng giới hạn trong ba tháng để thúc đẩy tiêu dùng.Để chi trả tiền trợ cấp cho toàn dân, ngân sách cần thiết sẽ tăng lên 14.300 tỷ won (gần 11,7 tỷ USD), gồm cả khoản ngân sách địa phương. Trong đó, 3.600 tỷ won (2,9 tỷ USD) sẽ được bổ sung bằng hình thức phát hành trái phiếu Chính phủ, và số tiền 1.000 tỷ won (817 triệu USD) vốn dự định để chính quyền địa phương chi trả cũng sẽ được điều chỉnh lại.