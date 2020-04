Phát hiện thêm một thi thể nạn nhân Hàn Quốc mất tích trong vụ lở tuyết núi Annapurna

Photo : YONHAP News

Chiều 27/4, lực lượng quân đội và đội cứu hộ Nepal đã phát hiện một thi thể nam giới bị chôn vùi tại hiện trường vụ lở tuyết trên núi Annapurna thuộc dãy Himalaya, miền Trung Bắc Nepal.Nạn nhân là giáo viên Hàn Quốc mất tích trong vụ lở tuyết hồi tháng 1 vừa qua. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã xác nhận danh tính nạn nhân thông qua hộ chiếu tìm thấy cùng thi thể.Ngày 25/4, hai thi thể giáo viên Hàn Quốc khác cũng đã được tìm thấy.Ngày 17/1, 4 giáo viên thuộc đoàn công tác của Sở Giáo dục tỉnh Nam Chungcheong đã mất tích cùng ba hướng dẫn viên do gặp phải trận lở tuyến trên đường xuống núi Annapurna thuộc dãy Himalaya, miền Trung Bắc Nepal.Ngay thời điểm đó, lực lượng cứu hộ Hàn Quốc và quân đội Nepal đã tiến hành tìm kiếm, nhưng phải tạm dừng do tuyết phủ dày và lo ngại nguy cơ lở đất. Đến ngày 22/2, thi thể hai hướng dẫn viên đã được tìm thấy.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết sẽ đưa các thi thể nạn nhân về thành phố Kathmandu. Tuy nhiên, do tình hình nghiêm trọng của dịch COVID-19, sân bay quốc tế Nepal đã dừng hoạt động đến ngày 15/5 nên công tác vận chuyển thi thể về nước sẽ mất thêm thời gian.