Tâm lý tiêu dùng rớt xuống mức tương tự thời kỳ khủng hoảng tài chính toàn cầu

Photo : YONHAP News

Theo kết quả khảo sát xu hướng tiêu dùng tháng 4 năm 2020 do Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố ngày 27/4, chỉ số tâm lý tiêu dùng tổng hợp (CCSI) trong tháng này đạt 70,8 điểm, giảm 7,6 điểm so với một tháng trước. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2008 (67,7 điểm), thời kỳ khủng hoảng tài chính toàn cầu.BOK giải thích do tác động của đại dịch COVID-19, các chỉ số liên quan tới kinh tế và tình hình tài chính hộ gia đình đều xấu đi.Cụ thể, chỉ số lòng tin người tiêu dùng (CSI) về triển vọng tăng chi tiêu sau 6 tháng tới đạt 87 điểm, giảm 6 điểm, mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu thống kê liên quan tháng 7 năm 2008.Chỉ số CSI về nhận định tình hình kinh tế hiện tại đạt 31 điểm, rớt 7 điểm; về triển vọng kinh tế tương lai đạt 59 điểm, tụt 3 điểm; về triển vọng tình hình cuộc sống và thu nhập hộ gia đình đều giảm 4 điểm, đạt lần lượt 79 điểm và 83 điểm. Cả 4 chỉ số này đều ghi nhận mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2008.Chỉ số CSI về tình hình cuộc sống hiện tại đạt 77 điểm, giảm 6 điểm, thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2009.Bên cạnh đó, chỉ số CSI về triển vọng cơ hội tìm việc đạt 58 điểm, rớt 6 điểm, mức thấp nhất từ sau tháng 3 năm 2009. Chỉ số CSI về triển vọng mức lương đạt 102 điểm, giảm 7 điểm, thấp nhất kể từ khi bắt đầu lập thống kê liên quan tháng 1 năm 2013.Tỷ lệ lạm phát kỳ vọng, thể hiện triển vọng tăng giá tiêu dùng trong một năm tới, đạt 1,7%, tương tự tháng trước. Mặc dù vậy, 6,2% người tham gia khảo sát nhận định tỷ lệ tăng vật giá trong thời gian tới sẽ đạt mức âm. Đây là mức cao nhất của tỷ lệ này kể từ khi BOK bắt đầu thực hiện khảo sát liên quan.