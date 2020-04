Dân số thanh thiếu niên Hàn Quốc đạt 8,5 triệu người

Photo : KBS News

Theo số liệu thống kê về thanh thiếu niên năm 2020 do Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 27/4, dân số độ tuổi thanh thiếu niên trong năm nay đạt 8.542.000 người, chiếm 16,5% tổng dân số.So với năm 1982 (14,209 triệu người), con số này đã giảm tới hai phần ba. Đặc biệt, dự báo dân số độ tuổi thanh thiếu niên sẽ giảm còn 4.458.000 người vào năm 2060.Dân số độ tuổi đi học (6-21 tuổi) trong năm nay đạt 7.821.000 người, giảm mạnh so với mức 14.401.000 người năm 1980, có thể sẽ rớt xuống còn 4.188.000 người trong năm 2060.Mặc dù dân số độ tuổi đi học có giảm, song số học sinh cấp tiểu học, trung học cơ sở và phổ thông trung học thuộc gia đình đa văn hóa (có bố hoặc mẹ là người nước ngoài) lại đạt 137.000 người trong năm ngoái, tăng gấp ba lần so với năm 2012 (47.000 người).Ngoài ra, ý thức tham gia xã hội của thanh thiếu niên có vẻ cao hơn so với trước đây.Theo số liệu năm ngoái, có tới 88,3% học sinh từ lớp 4-6 cho rằng thanh thiếu niên cần tham gia bày tỏ ý kiến và mối quan tâm về các vấn đề chính trị, xã hội. Tỷ lệ này đã tăng dần với 83,8% năm 2016, 87,6% năm 2017, 87,5% năm 2018. Ý thức tham gia xã hội càng tăng ở các học sinh cấp lớp cao.Nơi làm việc thanh thiếu niên Hàn Quốc ưa chuộng là cơ quan Nhà nước (22,2%), doanh nghiệp Nhà nước (19,9%), doanh nghiệp lớn (18,8%), kinh doanh tự do (10,2%), doanh nghiệp chuyên môn (7,4%), doanh nghiệp nước ngoài (7,2%), doanh nghiệp vừa và nhỏ (5,7%), làm việc ở nước ngoài (4,7%) và doanh nghiệp mạo hiểm (2,4%).Yếu tố quan trọng nhất khi lựa chọn nghề nghiệp ở tầng lớp thanh thiếu niên là thu nhập (32,8%), sau đó là tính phù hợp và hứng thú (28,1%), rồi đến sự ổn định (21%). Tỷ lệ trả lời thu nhập là quan trọng nhất đã tăng mạnh, từ 27% năm 2003 lên 32,8% năm 2019.Về thời gian giải trí, 27,2% học sinh từ lớp 4-12 cho rằng thời gian giải trí tự do thường là 1-2 tiếng/ngày, chiếm tỷ lệ nhiều nhất. Tiếp đến là 2-3 tiếng/ngày (22%), dưới 1 tiếng (15,2%) và 3-4 tiếng (14,2%).Về các hoạt đông giải trí của thanh thiếu niên (13-24 tuổi), chơi game điện tử và tìm kiếm trên internet chiếm tỷ lệ nhiều nhất. Hoạt động thanh thiếu niên yêu thích nhất trong tương lai là du lịch (58,5%).Số giờ học thêm mỗi tuần của học sinh là 6,5 tiếng trong năm ngoái, tăng liên tục kể từ năm 2015. Tỷ lệ học sinh tham gia các lớp học thêm cũng đạt 74,8%, mức tăng cao nhất từ sau năm 2016.