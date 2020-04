Số lao động tại Hàn Quốc giảm do dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo kết quả điều tra lực lượng lao động tại các doanh nghiệp tư nhân do Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc công bố hôm thứ Ba (28/4), tính đến ngày làm việc chính thức cuối cùng của tháng 3 vừa qua, Hàn Quốc có tổng cộng 18.278.000 nhân công tại các doanh nghiệp trên 1 người.Đây là mức giảm 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái, cũng là lần giảm đầu tiên kể từ khi bắt đầu thống kê liên quan năm 2009.Số lao động cố định chỉ giảm 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng số lao động tạm thời lại giảm đến 7%. Số lao động làm những công việc đặc thù cũng giảm đến 7,9%.Bên cạnh đó, số lao động tại các cơ sở dưới 300 người là 254.000 người, giảm 1,6%; trong khi tại các cơ sở trên 300 người, con số này đạt 290.000 người, tăng 1%.Về ngành nghề, ngành chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là dịch vụ nhà hàng, khách sạn, ghi nhận 153.000 người, giảm đến 12%. Tiếp đó là ngành dịch vụ giáo dục với 107.000 người, giảm 6,7%. Các ngành dịch vụ liên quan khác như nghệ thuật, thể thao và giải trí giảm 39.000 người.Khu vực giảm lao động mạnh nhất là thủ đô Seoul và các vùng lân cận với 65.000 người. Tiếp đó là tỉnh Gyeonggi với 41.000 người; thành phố Daegu, vùng dịch lớn nhất cả nước, giảm 32.000 người.Bộ Tuyển dụng và lao động nhận định dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến người lao động, đặc biệt là những người thuộc tầng lớp yếu thế trong xã hội, và các hệ luỵ của dịch bệnh đang ngày càng rõ nét hơn.