Hàn Quốc kêu gọi người dân đề cao phòng dịch COVID-19 trong kỳ nghỉ lễ Phật đản

Tròn 100 ngày kể từ khi xuất hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên tại Hàn Quốc, Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 28/4 nhận định kỳ nghỉ lễ Phật đản (30/4) và ngày Quốc tế lao động (1/5) là bước đệm quan trọng cho quá trình chuyển đổi sang phòng dịch trong đời sống hàng ngày, qua đó yêu cầu người dân tiếp tục nỗ lực phòng dịch.Trong cuộc họp sáng cùng ngày, Điều phối viên Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Kim Gang-rip cho biết số ca nhiễm COVID-19 mới trong một tuần gần đây đang duy trì trên dưới 10 người mỗi ngày, tình hình lây lan đã phần nào được kiểm soát.Số ca nhiễm mới trong ngày 27/4 là 14 người, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc lên 10.752 người. Cụ thể, có 4 ca nhiễm mới ở Seoul, 3 ca ở tỉnh Gyeonggi, 2 ca ở thành phố Daegu, thành phố Incheon và tỉnh Bắc Gyeongsang mỗi nơi ghi nhận 1 ca, 3 trường hợp phát hiện trong quá trình kiểm soát nhập cảnh. 12 trên 14 ca nhiễm mới là "ngoại nhập".Tuy nhiên, vẫn xuất hiện nhiều ca không xác định được nguồn lây nhiễm, nên không thể không đề cao cảnh giác. Đặc biệt, dự kiến nhiều người sẽ đi du lịch hoặc hội họp trong kỳ nghỉ lễ cuối tháng 4 đầu tháng 5 tới. Do đó, người dân cần lưu ý đến khả năng lây nhiễm COVID-19 khi tiếp xúc với người khác ở cự ly gần.Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ bắt đầu thảo luận quản lý các điểm mù trong công tác phòng dịch. Nhiệm vụ quan trọng nhất để đề phòng lây nhiễm trong cộng đồng là quản lý các đối tượng dễ gây lây lan dịch bệnh trong nước như các hoạt động tôn giáo đặc biệt, người nước ngoài chưa đăng ký cư trú.Điều phối viên Kim Gang-rip cho biết trong 100 ngày qua, đã có 639 trung tâm chẩn đoán chỉ định được thiết lập, tiến hành xét nghiệm cho hơn 608.000 trường hợp. Bệnh nhân nhiễm COVID-19 được điều trị tại 74 bệnh viện chuyên về bệnh truyền nhiễm và 18 trung tâm điều trị cho các bệnh nhân nhẹ. Tổng cộng 3.729 nhân viên y tế gồm hơn 1.700 bác sĩ, hơn 1.500 y tá, hộ lý đã tham gia điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Ông Kim cũng gửi lời cảm ơn đội ngũ y tế, quan chức chính quyền địa phương và người dân cả nước đã tuân thủ hướng dẫn của cơ quan phòng dịch.