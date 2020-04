Số hộ gia đình Hàn Quốc nuôi thú cảnh tăng nhanh

Bộ Nông, lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc hôm thứ Ba (28/4) đã công bố kết quả khảo sát ý thức người dân về bảo vệ động vật năm 2019, tiến hành với 5.000 người trên toàn quốc.Theo tỷ lệ khảo sát với 5.000 đối tượng trên, cơ quan này ước tính trong tổng số 22,38 triệu hộ gia đình trên toàn quốc, có 5,91 triệu hộ nuôi thú cảnh trong năm 2019, tăng 800.000 hộ so với năm 2018. Cụ thể, có khoảng 4,95 triệu hộ nuôi 5,98 triệu con chó và 1,92 triệu hộ nuôi 2,58 triệu con mèo.Tỷ lệ chủ nuôi đăng ký thú cảnh là 67,3%, tăng 17,1% so với một năm trước.Về phương thức nhận nuôi thú cảnh, chiếm nhiều nhất là mua qua người quen (61,9%), tỷ lệ mua qua các cửa hàng hay trung tâm mua bán là 23,2%.Chỉ 9% người khảo sát cho biết đã nhận nuôi từ các trung tâm chăm sóc và bảo vệ động vật. Con số này cho thấy vẫn không nhiều người mặn mà với việc nhận nuôi chó mèo bị bỏ rơi. Cũng chỉ có 26,2% người tham gia cho biết có ý định nhận nuôi thú cảnh từ các trung tâm này.Về nguyên nhân gây khó khăn cho việc nhận nuôi thú cảnh từ các trung tâm trên, 43,1% cho biết do quan ngại vấn đề bệnh tật và hành vi cư xử của thú nuôi, 16,9% cho biết do tuổi cao, 12,3% trả lời do không biết cách hoặc không nắm được quy trình.Ngoài ra, 62,9% người nuôi thú cảnh cho biết tuân thủ đầy đủ các quy định đeo dây cổ, bảng tên, dọn dẹp chất thải khi đưa thú cảnh đi dạo ngoài trời.74,8% người khảo sát cho rằng nên có các chương trình đào tạo bắt buộc cho chủ nuôi thú cảnh, 47,6% cho rằng các biện pháp trừng phạt hành vi ngược đãi động vật vẫn còn quá nhẹ.