Số trẻ sơ sinh chào đời trong tháng 2 tiếp tục giảm hai chữ số

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo "Xu hướng dân số tháng 2" do Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 28/4, toàn Hàn Quốc có 22.854 trẻ sơ sinh chào đời trong tháng 2 vừa qua, giảm 11,3% so với một năm trước.Số trẻ sơ sinh đã giảm 51 tháng liên tiếp kể từ tháng 12 năm 2015. Đặc biệt, tỷ lệ giảm còn ở mức hai chữ số cả trong tháng 1 và 2 năm nay.Số người tử vong trong tháng 2 là 25.419 người, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm ngoái.Dân số già trên 65 tuổi cũng tăng 5,2% so với một năm trước. Nguyên nhân được cho là do tháng 2 năm nay có ngày 29, nhiều hơn một ngày so với mọi năm.Số người tử vong do dịch COVID-19 chỉ dừng lại ở 15 người, do thời điểm phát sinh ca nhiễm đầu tiên ở Hàn Quốc là ngày 19/2 nên không tác động nhiều tới con số thống kê.Mặc dù số người tử vong tăng, nhưng số trẻ chào đời lại giảm nhiều hơn nên gia tăng dân số tự nhiên của Hàn Quốc, tức số trẻ sơ sinh chào đời trừ số ca tử vong trong tháng, giảm 2.565 người.Gia tăng dân số tự nhiên đã ghi nhận mức âm liên tục trong 4 tháng kể từ tháng 11 năm ngoái, dẫn đến lo ngại Hàn Quốc sẽ xảy ra hiện tượng dân số giảm tự nhiên trong năm chưa từng có tiền lệ.Số cặp đăng ký kết hôn trong tháng 2 đạt 19.104 cặp, tăng 905 cặp (5%) so với một năm trước, do Tết Nguyên đán năm nay không rơi vào tháng 2 nên số ngày có thể đăng ký kết hôn nhiều hơn. Tỷ suất kết hôn thô (số cặp kết hôn trên 1.000 người dân) đạt 4,7 cặp.Số vụ ly hôn trong tháng 2 là 8.232 cặp, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái.