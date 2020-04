Hàn Quốc được gạch tên khỏi danh sách khu vực lây lan COVID-19 nguy hiểm của EASA

Photo : YONHAP News

Cơ quan An toàn hàng không châu Âu (EASA) và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Bỉ-Liên minh châu Âu (EU) ngày 28/4 (giờ địa phương) cho biết từ ngày 13/3 đến nay, EASA đã 9 lần cập nhật danh sách sân bay ở các khu vực có nguy cơ lây lan COVID-19 cao trên thế giới, và đã gạch tên Hàn Quốc khỏi danh sách này.Cụ thể, tất cả các sân bay của Hàn Quốc đều có tên trong danh sách trên đến lần sửa đổi thứ 7 ngày 7/4 vừa qua. Tuy nhiên, đến lần sửa đổi thứ 8 ngày 16/4, trong danh sách chỉ còn các sân bay ở Seoul và thành phố Daegu. Và đến lần sửa đổi thứ 9 ngày 21/4, tất cả các sân bay của Hàn Quốc đã được gạch khỏi danh sách.Ngoài ra, tất cả các sân bay của Trung Quốc cũng bị EASA liệt vào danh sách công bố lần đầu ngày 13/3. Đến đợt sửa đổi thứ hai ngày 23/3, chỉ còn các sân bay ở tỉnh Hồ Bắc có tên trong danh sách, và trong đợt cập nhật lần thứ 8 ngày 16/4, tất cả các sân bay của Trung Quốc đã được EASA gạch tên.Các sân bay của Mỹ ở bang New York, California và Washington cũng bị EASA đưa vào danh sách trong đợt hai ngày 23/3. Cho đến nay, các sân bay của Mỹ ở những khu vực nguy cơ cao về lây nhiễm COVID-19 vẫn tiếp tục có tên trong danh sách. Tính đến lần sửa đổi thứ 9, các sân bay của tổng cộng 16 bang đã được cập nhật thêm.Danh sách sân bay thuộc các khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao được thiết lập dựa trên thông tin thu thập từ 32 nước thành viên EASA (gồm 27 nước thành viên EU, Anh, Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein), báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hướng dẫn của Cơ quan kiểm soát dịch bệnh Liên minh châu Âu (ECDC) và thông tin từ các tổ chức y tế công cộng khác.Các tài liệu và hướng dẫn về dịch COVID-19 của EASA, bao gồm danh sách trên, được Ủy ban châu Âu (EC), cơ quan hành chính cốt lõi của Liên minh châu Âu (EU), và các nước thành viên tham khảo để đưa ra chính sách hàng không đối phó dịch COVID-19.