Hàn Quốc ghi nhận 9 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày 28/4

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến 0 giờ ngày 29/4, Hàn Quốc ghi nhận 9 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 10.761 ca.Sau khi số ca nhiễm mới mỗi ngày giảm xuống dưới 20 ca từ ngày 18/4, Hàn Quốc đã duy trì được số ca phát sinh chỉ từ 6 đến 14 người mỗi ngày.Trong 9 ca mới ngày 28/4 có 5 trường hợp ngoại nhập, gồm 3 ca phát hiện trong quá trình kiểm dịch nhập cảnh, 2 ca khác ở các tỉnh Gyeonggi và Nam Chungcheong. 4 ca còn lại phát sinh trong cộng đồng, gồm 3 ca tại thành phố Daegu và 1 ca tại tỉnh Gyeonggi.Tính đến 0 giờ ngày 29/4, Hàn Quốc ghi nhận 246 trường hợp tử vong do COVID-19, tăng 2 ca trong ngày 28/4. Thêm 68 trường hợp được chữa khỏi và gỡ bỏ cách ly, nâng tổng số người khỏi bệnh lên 8.922 người.Trong một diễn biến liên quan, Chính phủ Hàn Quốc hôm 29/4 đã công bố quy tắc đảm bảo an toàn tại các cơ sở du lịch, do quan ngại nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát mạnh trở lại sau kỳ nghỉ lễ dài ngày tại Hàn Quốc từ 30/4.Theo đó, các khu du lịch chính sẽ được trang bị đầy đủ vật tư phòng dịch trong suốt kỳ nghỉ lễ, còn các điểm du lịch ngoài trời được tăng cường biện pháp phòng dịch.Đặc biệt, công tác phòng dịch đang được triển khai mạnh mẽ tại đảo Jeju từ ngày 30/4. Theo đó, mức thân nhiệt tiêu chuẩn để phát hiện triệu chứng sốt đã được điều chỉnh từ 37,5 độ C xuống 37,3 độ C.Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun cũng đồng thời ra chỉ thị các cơ quan ban ngành quan tâm đến 380.000 người nước ngoài sinh sống tại Hàn Quốc nhưng không đăng ký cư trú, tạo điều kiện để những người này được cung cấp khẩu trang và điều trị đầy đủ, nhấn mạnh đây là nhóm có khả năng tiềm ẩn lỗ hổng trong phòng dịch.Theo đó, người nước ngoài không đăng ký lưu trú sẽ được áp dụng chi phí xét nghiệm và điều trị COVID-19 tương đương người Hàn Quốc.