Sản lượng công nghiệp tháng 3 của Hàn Quốc tụt 0,3%

Photo : Getty Images Bank

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, sản lượng công nghiệp và tiêu dùng của Hàn Quốc trong tháng 3 đều tụt giảm đáng kể.Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 28/4 cho biết sản lượng công nghiệp trong tháng 3 đã giảm 0,3% so với một tháng trước.Cụ thể, sản xuất dịch vụ tụt 4,4% so với tháng 2, mức giảm sâu nhất kể từ khi bắt đầu thống kê liên quan năm 2000. Ngược lại, sản xuất các ngành khoáng sản, lắp ráp, ga và điện lại tăng 4,6% so với một tháng trước.Chỉ số cốt lõi của tiêu dùng là doanh số bán lẻ giảm 1%, trong khi đầu tư thiết bị tăng 7,9% so với một tháng trước.Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp (CCI), đánh giá tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế, giảm 1,2 điểm so với tháng 2, mức giảm sâu nhất trong hơn 11 năm qua.Chỉ số dự báo biến động kinh tế cũng tụt 0,6 điểm, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 2 năm 2008.