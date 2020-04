Moody's dự đoán mức giảm GDP của Hàn Quốc ít nhất trong các nước phát triển

Photo : YONHAP News

Hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's hôm 28/4 (giờ địa phương) dự đoán Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Hàn Quốc năm nay sẽ giảm 0,5% so với năm 2019, mức giảm ít nhất trong các nước phát triển.Trong báo cáo công bố cùng ngày về triển vọng tăng trưởng các nền kinh tế chính trên thế giới, Moody's đã điều chỉnh dự đoán tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm nay từ 0,1% xuống -0,5%, của các nước G20 từ -0,5% xuống -4%. Như vậy, hãng này đánh giá Hàn Quốc có triển vọng kinh tế sáng sủa nhất trong các nước phát triển nhóm G20.Cụ thể, Moody's dự đoán tăng trưởng kinh tế Mỹ và Châu Âu là -5,7% và -6,5%, Nhật Bản -6,5%, Đức -5,5%, Anh -7%, Pháp -6,3%, Ý -8,2%, Canada -6,1% và Australia -4,9%.Với các nước mới nổi, hãng dự đoán Trung Quốc tăng trưởng 1%, Ấn Độ 0,2% và Brazil -5,2%.Như vậy, Moody's đã hạ mức dự đoán tăng trưởng GDP thực tế của tất cả các nước G20 trong năm nay và cả năm sau, nhấn mạnh thất thoát kinh tế do dịch COVID-19 đã và đang tăng rất nhanh.Hãng này nhận định khủng hoảng do dịch COVID-19 sẽ ảnh hưởng đến cơ cấu kinh tế toàn cầu trong một thời gian dài nữa. Dịch bệnh lây lan đã phá vỡ chuỗi cung ứng và thay đổi mô hình tiêu dùng, dẫn đến tái cơ cấu nền kinh tế thế giới trên quy mô lớn.Báo cáo lần này của Moody's chỉ hạ dự đoán triển vọng tăng trưởng kinh tế các nước do ảnh hưởng của dịch COVID-19 chứ không phân tích cụ thể.