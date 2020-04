Chỉ số lòng tin doanh nghiệp giảm mạnh do cú sốc lớn từ dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Các doanh nghiệp Hàn Quốc đang bi quan về hoạt động kinh doanh trong tương lai do hậu quả nặng nề từ đại dịch toàn cầu COVID-19.Theo báo cáo công bố ngày 29/4 của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK), chỉ số lòng tin doanh nghiệp (BSI) trong tháng 4 đạt 51 điểm, giảm 3 điểm so với tháng trước. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2003, tương đương mức điểm ghi nhận tháng 12 năm 2008, thời kỳ khủng hoảng tài chính toàn thế giới.Chỉ số BSI phản ánh nhận thức của doanh nghiệp về tình hình kinh tế. Nếu chỉ số này dưới 100 điểm nghĩa là số doanh nghiệp nhận định lạc quan về nền kinh tế nhiều hơn số doanh nghiệp đánh giá tiêu cực.Tháng trước, chỉ số BSI về triển vọng ngành công nghiệp đạt 50 điểm, giảm 3 điểm, cũng là mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2009 (49 điểm).Về các ngành nghề, chỉ số BSI ngành chế tạo đạt 52 điểm, giảm 4 điểm so với tháng trước do xuất khẩu trì trệ. Cụ thể, chỉ số BSI trong lĩnh vực thiết bị điện; ô tô; và thiết bị điện tử, hình ảnh, thông tin lần lượt giảm 12 điểm, 10 điểm, và 3 điểm.Chỉ số lòng tin của các doanh nghiệp phi sản xuất đạt 50 điểm, giảm 3 điểm. Cụ thể, các lĩnh vực nghệ thuật, thể thao, giải trí tăng 16 điểm; song các lĩnh vực điện, gas, hơi nước, và ngành xây dựng giảm tới 18 điểm và 9 điểm.Chỉ số BSI của các doanh nghiệp xuất khẩu và tập đoàn lớn càng giảm mạnh còn 55 điểm và 59 điểm, mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2009.Chỉ số niềm tin kinh doanh (ESI), kết hợp chỉ số BSI và chỉ số xu hướng tiêu dùng, trong tháng 4 cũng giảm mạnh 8 điểm còn 55,7 điểm, mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2008 (55,5 điểm), thời điểm khủng hoảng tài chính toàn cầu.