Hàn Quốc thử nghiệm thành công giống lúa mới cho vùng sa mạc

Photo : YONHAP News

Cục Phát triển nông thôn Hàn Quốc (RDA) hôm thứ Tư (29/4) cho biết đang chuẩn bị cho vụ thu hoạch gạo Asemi đầu tiên vào đầu tháng 5 tới tại vùng sa mạc Sharjah thuộc Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE). Đây là giống lúa do RDA nghiên cứu phát triển, phù hợp với các vùng khô cằn.Dự án nghiên cứu phát triển giống lúa Asemi thuộc khuôn khổ dự án hợp tác kỹ thuật nông nghiệp đã được lãnh đạo Hàn Quốc và UAE thống nhất tại cuộc gặp thượng đỉnh năm 2018. RDA đã tiến hành gieo sạ vào ngày 25/11/2019.Dự đoán sản lượng thu hoạch đạt khoảng 763kg/10 mẫu Anh (990 m2), tăng hơn 40% so với gieo trồng trong nước. Nguyên nhân được phân tích là do lượng ánh sáng trong ngày phù hợp với giống lúa, đồng thời trong quá trình nuôi trồng, chất dinh dưỡng và nước được cung cấp thích hợp.Tuy nhiên, RDA cho biết đang xem xét thêm các phương án như sử dụng nước ngầm thay vì nước ngọt, hoặc thay đổi thời gian gieo sạ, phương thức cấp nước để đảm bảo tính kinh tế, bởi hiện tại, để thu hoạch sản lượng gạo trị giá 5,65 triệu won (4.640 USD)/ha tốn khoảng 20 triệu won (16.420 USD) tiền nước ngọt.Cục Phát triển nông thôn Hàn Quốc dự kiến ngay khi dịch COVID-19 được kiểm soát ổn định sẽ trao đổi với Chính phủ UAE để triển khai gieo sạ lần 2.