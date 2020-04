1/3 dân số Hàn Quốc cho rằng muốn hạnh phúc phải xây dựng tổ ấm với bạn đời lý tưởng

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo tổng hợp về hạnh phúc và chất lượng cuộc sống người dân do Viện nghiên cứu phúc lợi và xã hội Hàn Quốc (KIHASA) công bố hôm thứ Tư (29/4), cứ 10 người trưởng thành lại có 3 người cho rằng gặp được người bạn đời lý tưởng để xây dựng tổ ấm sẽ khiến họ hạnh phúc hơn. Cuộc thăm dò ý kiến do KIHASA tiến hành từ ngày 8/5-13/6/2019 với 5.020 người trưởng thành từ 19 đến 80 tuổi.Với câu hỏi "đáp ứng điều kiện nào sẽ khiến bạn hạnh phúc hơn", 31% người tham gia chọn câu trả lời trên. 26,3% chọn điều kiện "sống khỏe mạnh", 12,7% chọn "có tiền và danh tiếng", 10,4% chọn "có công việc thích hợp", 7,6% chọn "hưởng thụ các hoạt động giải trí", 6,5% chọn "dạy con tốt", 3,7% chọn "được học nhiều và phát triển bản thân hơn", 0,9% chọn "cống hiến cho xã hội", 0,1% chọn "được hoạt động tình nguyện vì người khác", và 0,9% chọn "có đời sống tôn giáo tốt".Xét về mức thu nhập, nhóm thu nhập thấp nhất chọn điều kiện "sống khỏe mạnh" nhiều nhất (40,8%), nhưng các nhóm thu nhập cao hơn lại nghiêng về phương án "gặp được người bạn đời lý tưởng và xây dựng tổ ấm hạnh phúc". Cụ thể, trong những người chọn câu trả lời này có 26,9% thuộc nhóm thu nhập thứ 2, 29% thuộc nhóm thứ 3, 31,9% thuộc nhóm 4, 42,7% thuộc nhóm 5.Trong những người chọn phương án "sống khỏe mạnh" có 25,7% thuộc nhóm 2, 23,1% nhóm 3, 20,3% nhóm 4 và 19,5% nhóm 5.Phân loại mức thu nhập tại Hàn Quốc được chia thành 10 nhóm, trong đó nhóm 1 có thu nhập thấp nhất.KIHASA phân tích sở dĩ tỷ lệ chọn các phương án "đóng góp cho xã hội" hay "hoạt động tình nguyện" không đạt tới 1% là do tính chất cá nhân, tùy vào trải nghiệm về hạnh phúc của từng người.Ngoài ra, đánh giá của người Hàn về mức độ hài lòng, giá trị cuộc sống và cảm giác hạnh phúc lại chỉ đạt dưới 7 điểm trên thang điểm 10.Trong đó, nhóm tuổi từ 30 đến 40 chấm điểm cao nhất, càng những nhóm tuổi lớn hơn càng đánh giá thấp hơn về hạnh phúc.Độ hài lòng với cuộc sống chênh lệch theo lứa tuổi, hoàn cảnh kinh tế gia đình, mức độ kinh tế-xã hội của nơi cư trú. Các cá nhân có tính cách ổn định thể hiện độ hài lòng tương đối với cuộc sống, ít có cảm giác buồn chán, u uất.Nếu so sánh với mức độ hạnh phúc kỳ vọng hiện nay, những con số gần đây không cao nhưng dự đoán sẽ thay đổi tích cực trong 5 năm tới.