Hàn Quốc công bố hướng dẫn phòng dịch tại các điểm du lịch trước kỳ nghỉ lễ dài ngày

Photo : YONHAP News

Kỳ nghỉ lễ 4 ngày cuối tháng 4 và đầu tháng 5 (gồm hai ngày Phật đản và Quốc tế lao động) đang tới gần, dự kiến một lượng lớn du khách sẽ tìm đến các điểm du lịch nổi tiếng của Hàn Quốc như đảo Jeju, các thành phố ven biển phía Đông như Gangneung và Sokcho.Chính phủ Hàn Quốc đã kêu gọi người dân hạn chế du lịch trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc, đồng thời ban hành các hướng dẫn cơ bản cho mỗi lộ trình du lịch, đảm bảo an toàn cho du khách trong kỳ nghỉ dài ngày.Tại buổi họp báo thường kỳ hôm thứ Tư (29/4), Ủy ban quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc cho biết đã chuẩn bị các quy tắc cơ bản cho khách du lịch và công ty lữ hành, đăng tải trên trang chủ của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc cũng như các trang web địa phương.Hướng dẫn được xây dựng dựa theo các hoạt động thông thường của du khách như: phương tiện di chuyển, điểm nghỉ chân, điểm du lịch, nhà hàng, hoạt động trải nghiệm, mua sắm, nơi ở. Theo đó, khách du lịch phải đeo khẩu trang, nếu có triệu chứng nhiễm dịch phải lưu lại tại nhà, cố gắng sử dụng khay riêng khi ăn cơm.Ở những điểm du lịch tập trung đông người, chính quyền địa phương phải bố trí hướng dẫn viên du lịch để theo dõi sát sao và khuyến khích du khách tuân thủ các quy định an toàn.Tại những nơi dự kiến sẽ tiếp đón số lượng lớn khách du lịch, chính quyền địa phương cũng đã chuẩn bị các biện pháp phòng dịch riêng biệt.Đặc biệt, tỉnh Gangwon dự kiến sẽ đón lượng khách tương đương 90% của năm ngoái. Tỷ lệ đặt trước khách sạn ở thành phố Sokcho và thành phố Gangneung (tỉnh Gangwon) đã lên tới 97%. Được biết, chính quyền tỉnh Gangwon sẽ cho lắp đặt camera ảnh nhiệt và dụng cụ diệt khuẩn tại các ga tàu, song song với các biện pháp phòng dịch đặc biệt tại tất cả các điểm du lịch ngoài trời.Đảo Jeju, dự kiến đón khoảng 180.000 du khách trong đợt này, đã quyết định giảm mức thân nhiệt tiêu chuẩn đo bằng camera ảnh nhiệt tại sân bay quốc tế Jeju từ 37,5 độ C xuống 37,3 độ C, đồng thời mở rộng đối tượng kiểm tra nhập cảnh từ những người đến từ nước ngoài sang cả những người có biểu hiện sốt.Đặc biệt, trước ngày 30/4, sân bay quốc tế Jeju đã bố trí hai phòng cách ly áp lực âm siêu nhanh do dự đoán nhu cầu kiểm tra sức khỏe sẽ tăng mạnh. Phòng cách ly áp lực âm siêu nhanh (Super Speed Walk-through) là phòng y tế dành cho một người, nhân viên y tế không phải mặc bộ đồ bảo hộ và khử trùng thường xuyên, giúp giảm gánh nặng cho đội ngũ y tế và vẫn đảm bảo xét nghiệm an toàn, nhanh chóng.