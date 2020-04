Nhân viên doanh nghiệp Hàn Quốc nhập cảnh Trung Quốc được đặc cách miễn cách ly hai tuần

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm 29/4 đã tổ chức cuộc họp trực tuyến lần thứ hai với Bộ Ngoại giao Trung Quốc, có sự tham gia của đại diện cơ quan phòng dịch hai nước, nhất trí bắt đầu thực hiện đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh Trung Quốc cho nhân lực các công ty Hàn Quốc từ ngày 1/5.Theo đó, từ ngày đầu tiên của tháng 5, nhân viên doanh nghiệp Hàn Quốc nhập cảnh vào Trung Quốc sẽ được miễn cách ly hai tuần, vốn là quy định Bắc Kinh đang áp dụng với tất cả người nước ngoài nhập cảnh vào nước này.Để được hưởng đặc cách, trụ sở doanh nghiệp tại Trung Quốc hoặc công ty mẹ tại Hàn Quốc phải đăng ký lên chính quyền sở tại để xin thư mời làm thị thực.Ngoài ra, trước khi xuất cảnh, người xin hưởng đặc cách phải xét nghiệm COVID-19 và xin giấy xác nhận tình trạng sức khỏe tại cơ sở y tế được chỉ định.Sau khi nhập cảnh Trung Quốc, những người này tiếp tục được đưa đến một cơ sở do chính quyền sở tại chỉ định, chờ từ một đến hai ngày để được xét nghiệm COVID-19 thêm một lần nữa. Trường hợp có kết quả âm tính sẽ được đón về nơi ở bằng xe ô tô riêng của công ty.Theo Chính phủ Trung Quốc, biện pháp trên là cần thiết để giới hạn khu vực di chuyển của những người Hàn Quốc nhập cảnh vào nước này chỉ ở nơi làm việc và nơi ở, tránh mọi tiếp xúc có thể có với người bản địa qua việc sử dụng các phương tiện giao thông công cộng.Đặc cách này sẽ được áp dụng chính thức từ ngày 1/5 tại 10 địa phương gồm các thành phố Thượng Hải, thành phố Thiên Tân, thành phố Trùng Khánh, tỉnh Liêu Ninh, tỉnh Sơn Đông, tỉnh Giang Tô, tỉnh Quảng Đông, tỉnh Thiểm Tây, tỉnh Tứ Xuyên và tỉnh An Huy.Tuy nhiên, trên thực tế hiện mới chỉ có các chuyến bay đến Thượng Hải, Liêu Ninh, Sơn Đông, Giang Tô và An Huy được nối lại. Những trường hợp đã nhập cảnh Trung Quốc cũng không được phép sử dụng các phương tiện giao thông nội địa để di chuyển qua địa phương khác.Seoul và Bắc Kinh dự kiến sẽ tổ chức họp định kỳ hai tuần một lần giữa các cơ quan hữu quan hai nước, hướng tới nâng cao hiệu quả thực tế của việc thực hiện đặc cách đối với người Hàn nhập cảnh Trung Quốc.Chính phủ cho biết Hàn Quốc là trường hợp đầu tiên đạt được thỏa thuận với Chính phủ Trung Quốc về đặc cách đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh cho công dân nước ngoài.Trong một tin liên quan, quan chức Bộ Ngoại giao cho biết hai nước vẫn đang xúc tiến chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, vốn dự kiến diễn ra trong nửa đầu năm nay, bất chấp dịch COVID-19.