Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự thảo sửa đổi luật tăng mức xử phạt đối với tội phạm tình dục

Photo : YONHAP News

Quốc hội Hàn Quốc ngày 29/4 đã mở phiên họp toàn thể thông qua những dự thảo sửa đổi Luật Hình sự, Luật xử phạt tội phạm bạo lực tình dục, Luật quy định và xử phạt hành vi che dấu lợi nhuận có được do phạm tội và Luật bảo hộ thanh thiếu niên và trẻ em.Đây còn được gọi là các dự luật về phòng chống phát tán trái phép video tình dục tương tự vụ phòng trò chuyện trực tuyến "Baksa" và n" trên ứng dụng Telegram được Cảnh sát Hàn Quốc điều tra và triệt phá vào cuối tháng 3 vừa qua.Nội dung trọng tâm được sửa đổi của Luật xử phạt tội phạm bạo lực tình dục là thêm điều khoản mới về áp dụng mức phạt tù lên tới 3 năm hoặc phạt tiền lên tới 30 triệu won (gần 25.000 USD) đối với hành vi sở hữu, mua, lưu trữ hoặc xem các văn hóa phẩm tình dục bất hợp pháp.Như vậy, những trường hợp chỉ sở hữu những văn hóa phẩm này, vốn không thuộc diện bị phạt, nay đã được áp mức hình phạt riêng, cả những người thứ ba chia sẻ những nội dung đồi trụy do người khác làm ra như trong vụ "phòng chát n" cũng được đưa vào diện bị xử lý trước pháp luật.Luật sửa đổi cũng quy định rõ xử phạt cả trường hợp cá nhân tự ghi hình nhưng bị phát tán ngược với ý muốn như trong vụ "phòng chát n".Trường hợp phạm tội cưỡng hiếp, ngay cả khi kẻ thủ ác chưa đạt được ý đồ mà mới chỉ có âm mưu cũng sẽ bị phạt tù đến 3 năm với tội danh có ý định, âm mưu thực hiện hành vi cưỡng hiếp. Mức phạt cho các hành vi quay lén, làm video bất hợp pháp cũng được tăng lên đáng kể.Riêng hành vi xâm hại tình dục đối với trẻ em và trẻ vị thành niên, độ tuổi của nạn nhân trong trường hợp này đã được nâng từ dưới 13 lên dưới 16 tuổi. Điều này có nghĩa là, việc quan hệ tình dục với người dưới 16 tuổi, kể cả khi không có yếu tố đe dọa hay hành hung vẫn sẽ bị khép vào tội hiếp dâm hoặc cưỡng hiếp trẻ vị thành niên.Riêng trường hợp người bị hại trên 13 tuổi và dưới 16 tuổi thì chỉ trường hợp người gây hại trên 19 tuổi mới bị định tội.Ngoài ra, luật sửa đổi cũng thêm mức hình phạt đến 3 năm tù đối với kẻ có âm mưu thực hiện hành vi hiếp dâm, lạm dụng tình dục người khác.Với Luật quy định và xử phạt hành vi che dấu lợi nhuận có được do phạm tội, nội dung sửa đổi nêu rõ cơ quan điều tra được giảm bớt trách nhiệm chứng minh hành vi phạm tội, mối quan hệ giữa từng hành vi phạm tội với những lợi ích kinh tế do hành vi phạm tội mang lại trong việc giao dịch các video tình dục.Cuối cùng, Luật bảo hộ thanh thiếu niên và trẻ em sửa đổi quy định nạn nhân của hành vi mua dâm là trẻ em và thanh thiếu niên, tăng mức bảo vệ đối với những đối tượng này. Ngoài ra, luật sửa đổi cũng nêu rõ mọi tội phạm tình dục bất kể nạn nhân không phải trẻ em hay thanh thiếu niên cũng đều sẽ bị công khai danh tính.