Photo : YONHAP News

Tổng công ty sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) ngày 30/4 cho biết trong dịp nghỉ lễ từ ngày 30/4 đến ngày 6/5 có tổng cộng 1.670 chuyến nội địa từ sân bay Gimpo (Seoul) đến đảo Jeju, trung bình 238,6 chuyến/ ngày.Mức này tương tự với thời điểm trước khi dịch COVID-19 bùng phát tại Hàn Quốc, tăng 31,4% so với tuần từ 23 đến 29/4, và tăng 79,4% so với thời điểm từ ngày 8 đến 14/3, lúc ảnh hưởng dịch COVID-19 trầm trọng nhất.Vào thời điểm này năm ngoái, số chuyến bay tuyến Gimpo-Jeju ghi nhận 252,2 chuyến mỗi ngày. Như vậy, bất chấp tình hình dịch bệnh COVID-19, Hàn Quốc vẫn duy trì được đến 94,5% số chuyến hành trình này so với năm ngoái.Nhiều ý kiến cho rằng các hãng hàng không đã nâng số chuyến do nhu cầu khách du lịch đảo Jeju tăng lên khi tình hình kiểm soát dịch COVID-19 đi vào ổn định và Hàn Quốc thực hiện giãn cách xã hội nhưng vẫn đảm bảo duy trì nhịp sống bình thường.Ngoài ra, dù Tổng công ty sân bay quốc tế Incheon không cung cấp dữ liệu cụ thể số khách trên từng tuyến, nhưng theo ước tính của các hãng du lịch và hàng không, mỗi ngày có khoảng 40.000 khách du lịch tới đảo Jeju bằng các chuyến bay xuất phát từ sân bay Gimpo. Dự đoán, tỷ lệ hành khách trên các chuyến bay đến đảo Jeju sẽ ở mức 60% đến 70%.Số hành khách đi tuyến này cũng tăng hơn 2 lần nếu so với tuần đầu tiên của tháng 4, thời điểm ghi nhận mức thấp nhất là trung bình 18.545 người mỗi ngày.Ngoài ra, trong bối cảnh nhiều quốc gia vẫn thực hiện phong tỏa biên giới, chặn mọi đường nhập cảnh để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan, không có nhiều người Hàn Quốc lên kế hoạch du lịch nước ngoài vào thời điểm này.Tổng công ty sân bay quốc tế Incheon dự đoán lượng khách sử dụng sân bay này trong tuần nghỉ lễ đầu tháng 5 cũng sẽ chỉ dưới mức 5.000 người mỗi ngày, trong khi con số này luôn ở mức trên 200.000 người hồi đầu năm nay. Sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát, sân bay quốc tế Incheon chỉ còn duy trì được lượng khách trung bình mỗi ngày vào khoảng từ 3.000 đến 4.000 người.Hơn nữa, hiện nay một số tuyến quốc tế có lộ trình ngắn xuất phát từ sân bay Gimpo như các chặng đi Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan cũng chưa hoạt động trở lại. Dự kiến, các tuyến quốc tế từ Hàn Quốc sẽ còn tạm ngưng hoạt động đến ngày 3/5 tới.