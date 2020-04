Hàn Quốc chưa chốt được lịch cho học sinh trở lại trường học

Photo : YONHAP News

Một nguồn tin giáo dục hôm thứ Năm (30/4) cho biết Bộ Giáo dục và Ủy ban quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc đã bàn thảo phương án cho các trường học mở cửa trở lại trong tháng 5, bắt đầu là học sinh lớp 12 đi học lại từ ngày 11/5 và sau đó lần lượt đến các cấp lớp khác từ sau ngày 19/5, trong đó lớp 9 được quay trở lại trường sớm hơn.Nguyên nhân là do khác với lớp 12 khi các em học sinh 18 tuổi trên thực tế đã được coi như người trưởng thành, còn học sinh lớp 9 mới 15 tuổi nên không đảm bảo các em sẽ tuân thủ nguyên tắc giãn cách xã hội phòng dịch mà Hàn Quốc đang áp dụng.Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương hiện đang có kế hoạch xúc tiến nới lỏng giãn cách xã hội đan xen và vẫn đảm bảo nhịp sống như bình thường từ ngày 6/5 tới.Theo những nguyên tắc mới về giãn cách xã hội, tại các cơ sở đông người tụ tập như trường học, tất cả phải giữ khoảng cách từ 1 đến 2 m, hạn chế các hành động có thể làm bắn nước bọt như hò hét, hát ca, những hành vi tiếp xúc trực tiếp như ôm ấp, bắt tay, và tránh sử dụng chung các vật dụng khi tham gia hoạt động thể thao.Khi học sinh đi học trở lại, giáo viên chủ nhiệm sẽ là người chịu trách nhiệm giám sát và chỉ đạo các em thực hiện đúng quy tắc giãn cách. Tuy nhiên, việc giám sát học sinh từng ly từng tí một đối với giáo viên là nhiệm vụ gần như bất khả thi.Hơn nữa, cơ quan phòng dịch cũng quan ngại lượng khách du lịch thưởng xuân trong kỳ nghỉ kéo dài từ 30/4 đến 3/5, hoặc tới 5/5 tăng đột biến sẽ tạo ra lỗ hổng trong phòng dịch.Bộ Giáo dục cũng bày tỏ lo ngại khả năng học sinh có nguy cơ nhiễm bệnh trong quá trình di chuyển trong kỳ nghỉ, cân nhắc theo đó để chọn ngày đi học trở lại.Nhiều cơ quan, tổ chức cho rằng nên tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội thêm 2 tuần sau kỳ nghỉ lễ đầu tháng 5, đề xuất khai giảng vào khoảng ngày 19 hoặc 20/5.Các chuyên gia bệnh truyền nhiễm cũng nhấn mạnh diễn biến đại dịch COVID-19 vẫn rất nghiêm trọng, không nên cho học sinh đi học trở lại sớm, kể cả học sinh lớp 12.Giáo sư Ki Mo-ran, Chủ tịch ủy ban đối sách phòng dịch COVID-19 của Hiệp hội y học dự phòng Hàn Quốc cho rằng học sinh lớp 12 được coi là người trưởng thành, có thể thực hiện đầy đủ các nguyên tắc phòng dịch nhưng học sinh các cấp lớp dưới thì không chắc chắn. Bà nói trường hợp thực sự cần thiết để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp thì có thể xem xét cho các em lớp 12 đi học lại trước, còn các cấp lớp khác nên hoãn lại thêm.Trên thực tế, những người phản đối việc hoãn lịch đi học lại đối với học sinh lớp 9 là phụ huynh các em đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển vào trường năng khiếu, trường chuyên ngoại ngữ, trường quốc tế. Tuy nhiên, tỷ lệ học sinh chuẩn bị kỳ thi đầu vào cấp 3 lại chỉ tương đương trên dưới 10% tổng số học sinh cuối cấp 2.Bộ Giáo dục cho biết các trường cấp 3 đặc thù nói trên tuyển khoảng 22.000 học sinh trong năm nay và có khoảng 40.000 học sinh đăng ký, trong khi tổng số học sinh lớp cuối cấp 2 tại Hàn Quốc năm nay là 443.512 em. Do đó, phụ huynh của 90% số học sinh không thi đầu vào còn lại đặt câu hỏi có nhất thiết phải cho học sinh lớp 9 đi học trở lại sớm hay không. Nhiều phụ huynh còn cho rằng với các học sinh chọn thi đầu vào vào các trường đặc thù, việc ôn thi chủ yếu được thực hiện tại các trung tâm học thêm chứ không phải trên lớp chính quy.Trong khi đó, Giám đốc Sở Giáo dục Seoul Jo Hee-yeon lại cho rằng không hẳn là do kỳ thi đầu vào cấp 3 nhưng vẫn nên cho học sinh lớp 9 đi học trở lại sớm hơn để cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra các quy trình liên quan như việc cung cấp bữa ăn tại trường học.Một quan chức Bộ Giáo dục cho biết hiện vẫn chưa có quyết định chính thức nào liên quan đến việc này, bộ đã tổ chức nhiều cuộc họp có sự tham gia của các chuyên gia và nhiều ý kiến đã được nêu ra, trong đó đề xuất cho học sinh lớp 12 đi học trở lại đầu tiên cũng chỉ là một trong những phương án mà thôi.