Tổng thống Hàn Quốc chúc mừng Quốc tế Lao động 1/5

Photo : KBS News

Nhân kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đăng bài viết trên mạng xã hội cá nhân, cam kết nỗ lực kiến tạo môi trường làm việc an toàn, giảm thiểu tai nạn. Tổng thống cho rằng bất kỳ sự hy sinh nào cũng mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, là nỗi đau không ai mong muốn.Trong bài đăng, Tổng thống Moon nhắc đến vụ hỏa hoạn kho hàng tại thành phố Icheon (tỉnh Gyeonggi), chia buồn sâu sắc đến gia quyến các nạn nhân và thể hiện lòng thành kính đến tất cả người lao động, những con người hàng ngày đổ mồ hôi vì một thế giới tươi đẹp hơn.Ông Moon cũng ca ngợi lao động các ngành giao hàng, vận chuyển, chăm sóc trẻ em và người già, các ngành dịch vụ xã hội vẫn duy trì công việc trong bối cảnh đại dịch COVID-19.Tổng thống đề cập đến hệ thống phòng dịch kiểu Hàn Quốc đang được toàn thế giới ngưỡng mộ, khẳng định thành quả có được là nhờ sự cống hiến không mệt mỏi của lao động ngành y.Tổng thống cho biết "đại dịch COVID-19 đã giúp chúng ta nhận ra giá trị của sự cộng sinh", đồng thời nhấn mạnh người lao động là lực lượng chính trong xã hội, đóng vai trò trọng tâm kết nối sự đoàn kết trong mọi hoạt động chung của cuộc sống.Phát biểu này của Tổng thống được phân tích là nhằm nhấn mạnh chỉ có sự đoàn kết và hợp tác mới đưa đất nước vượt qua được khủng hoảng COVID-19, trong bối cảnh Tổng liên đoàn lao động Hàn Quốc và Tổng liên đoàn lao động Dân chủ đang có những bất đồng ý kiến liên quan đến đề xuất của Chính phủ về tổ chức đối thoại xã hội hướng đến giải quyết khủng hoảng có sự tham gia của ba bên Chính phủ, chủ tuyển dụng và người lao động.Tổng thống Moon còn khẳng định Chính phủ sẽ đảm bảo việc làm cho người lao động và doanh nghiệp, khôi phục sức sống cho nền kinh tế quốc gia.Trong một diễn biến liên quan, nhiều cơ quan đoàn thể Hàn Quốc đã tổ chức các sự kiện chào mừng Quốc tế Lao động 1/5. Tổng liên đoàn lao động Dân chủ tổ chức đại hội người lao động và diễu hành trong buổi chiều cùng ngày, Hội liên hiệp người khuyết tật toàn quốc tổ chức biểu tình gần Sở Tuyển dụng và lao động Seoul. Do quan ngại đại dịch COVID-19 lây lan, quy mô các sự kiện năm nay nhìn chung đều được rút gọn so với năm ngoái.