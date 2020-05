Tổ chức dân sự rải truyền đơn về việc người tị nạn Bắc Triều Tiên đắc cử nghị sĩ Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Liên minh vận động tự do Bắc Triều Tiên (FFNK), tổ chức dân sự của người tị nạn miền Bắc tại Hàn Quốc, ngày 1/5 cho biết đã thả quả bóng bay cỡ lớn gắn 500.000 tờ truyền đơn với nội dung về việc hai người từng chạy trốn khỏi miền Bắc là ông Thae Yong-ho và ông Ji Seong-ho thuộc đảng đối lập Hợp nhất Tương lai đã đắc cử nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc trong cuộc Tổng tuyển cử 15/4 vừa qua.Tổ chức trên cho biết quả bóng bay mang truyền đơn được thả vào ngày 30/4 tại xã Yangsa, huyện Ganghwa, thành phố Incheon. Nội dung tuyên truyền được thể hiện trong 500 quyển sổ nhỏ, 2.000 thẻ nhớ USB và SD, cùng 2.000 tờ tiền trị giá 1 USD.Ông Thae Yong-ho vốn là Công sứ tại Đại sứ quán miền Bắc ở Anh, chạy trốn sang Hàn Quốc tháng 8 năm 2016, hoạt động giảng dạy và viết sách từ đó đến nay. Trong đợt Tổng tuyển cử 15/4 vừa qua, ông Thae là ứng cử viên của đảng Hợp nhất Tương lai, tranh cử tai khu vực bầu cử quận Gangnam (Seoul), nơi được xem là thánh địa của phe bảo thủ. Đây là lần đầu tiên một người tị nạn Bắc Triều Tiên đắc cử nghị sĩ đại diện khu vực.Còn ông Ji Seong-ho hiện đang quản lý tổ chức nhân quyền miền Bắc mang tên NAUH, kêu gọi cải thiện nhân quyền cho người khuyết tật Bắc Triều Tiên. Trong đợt Tổng tuyển cử vừa qua, ông Ji là ứng cử viên của đảng Hợp nhất Tương lai, trở thành nghị sĩ Hàn Quốc với tư cách là nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng.Liên minh vận động tự do Bắc Triều Tiên cho biết nếu tuyên truyền cho người dân Bắc Triều Tiên việc người tị nạn miền Bắc trở thành nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc sẽ giúp người dân cảm nhận thực tế hơn về một "Đại Hàn dân Quốc theo chủ nghĩa dân chủ tự do". Tổ chức này cũng cho biết sẽ tiếp tục rải truyền đơn tới miền Bắc trong tương lai.