Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống tiếp tục duy trì trên 60%

Photo : KBS News

Viện Gallup, cơ quan chuyên thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc, hôm thứ Sáu (1/5) đã công bố kết quả thăm dò ý kiến với 1.000 công dân trưởng thành trong hai ngày 28 và 29/4, cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống đương nhiệm Moon Jae-in vẫn tiếp tục duy trì mức cao.Cụ thể, có đến 64% thể hiện ủng hộ, đánh giá tích cực về Tổng thống, tăng 2% so với một tuần trước đó.Như vậy, đã 9 tuần liên tiếp tỷ lệ ủng hô Tổng thống duy trì đà tăng. Đây cũng là mức cao nhất trong vòng một năm rưỡi trở lại đây sau khi đạt 65% vào tuần thứ hai của tháng 10 năm 2018. Tỷ lệ đánh giá tiêu cực về Tổng thống ghi nhận 26%, giảm 4%.Xét theo độ tuổi, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống ở độ tuổi từ 30 đến 40 và từ 40 đến 50 tuổi đạt mức cao nhất, lần lượt là 74% và 72%. Độ tuổi từ 50 đến 60 ghi nhận 64%, từ 19 đến 29 tuổi cũng đạt mức khá cao là 60%. Đặc biệt, trong đợt thăm dò ý kiến lần này, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống ở người trên 60 tuổi, đã đạt 55%, bỏ xa số người không ủng hộ chỉ đạt 31%.Đặc biệt, tỷ lệ người dân ở thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang (nơi được cho là thánh địa của phe bảo thủ) cũng bày tỏ ủng hộ Tổng thống cũng đạt 53%, trong khi tỷ lệ không ủng hộ chỉ đạt 37%. Với những cử tri trung lập vốn không ủng hộ chính đảng nào, tỷ lệ ủng hộ cũng cao hơn tỷ lệ không ủng hộ, đạt lần lượt 42% và 33%.Gallup thống kê rằng so với tỷ lệ đánh giá tích cực, tỷ lệ đánh giá tiêu cực về Tổng thống ở người trên 60 tuổi, người dân thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang, cử tri không nghiêng về chính đảng nào đã luôn ở mức cao hơn từ 10% đến 40% tính từ tháng 11 năm 2018 đến tháng 3 năm nay. Tuy nhiên, trong vài tuần gần đây, chênh lệch giữa hai thống kê này ngày càng thu hẹp và đặc biệt, trong tuần này tỷ lệ ủng hộ của những tầng lớp cử tri nói trên đều vượt lên, đạt cao hơn so với tỷ lệ không ủng hộ.Về nguyên nhân người dân đánh giá tích cực về công tác điều hành đất nước của Tổng thống, 58% cho rằng Chính phủ đang thể hiện rất tốt trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19, chiếm tỷ lệ nhiều nhất. 5% đánh giá Tổng thống đang làm tốt mọi công tác, 4% chọn phương án đề cao sự chăm chỉ và nỗ lực của ông. Gallup cho biết đây là tuần thứ 12 liên tiếp, lựa chọn liên quan đến "đối phó với dịch COVID-19" đứng đầu trong các lý do đánh giá tích cực của người dân.Về nguyên nhân đánh giá tiêu cực, nhiều nhất là "còn thiếu sót trong giải quyết các vấn đề kinh tế và dân sinh" (29%), tiếp đó là "đặt nặng quan hệ liên Triều, có xu hướng thân với miền Bắc" (11%) và "còn thiếu sót trong đối phó dịch COVID-19" (8%).Cũng theo kết quả thăm dò ý kiến lần này, tỷ lệ ủng hộ của cử tri dành cho các đảng lần lượt là 43% đối với đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, tương tự tuần trước, 19% với đảng Hợp nhất Tương lai, giảm 3%. Đây là lần đầu tiên mức ủng hộ của cử tri đảng này rơi xuống dưới 20% kể từ sau khi thành lập đảng. Đảng Công lý giành được 7% ủng hộ, Đảng vì Quốc dân được 5% và đảng Dân chủ mở được 4%. Tỷ lệ cử tri không ủng hộ đảng nào là 19%.Cuộc thăm dò ý kiến lần này có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±3,1%.