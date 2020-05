Thương mại Hàn Quốc ghi nhận thâm hụt lần đầu sau 99 tháng

Photo : KBS News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc hôm thứ Sáu (1/5) cho biết xuất khẩu trong tháng 4 chỉ đạt 36,92 tỷ USD, giảm đến 24,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu cũng chỉ đạt 37,87 tỷ USD, giảm 15,9%. Theo đó, cán cân thương mại của Hàn Quốc đã thâm hụt 950 triệu USD, lần đầu tiên ghi nhận mức âm sau 99 tháng.Bộ Công nghiêp, thương mại và tài nguyên giải thích nguyên nhân là do nhu cầu nhập khẩu toàn cầu tháng 4 đều giảm trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, số ngày làm việc thực tế cũng ngắn hơn. Nếu tính theo số ngày làm việc thực tế, xuất khẩu trung bình mỗi ngày giảm 17,4%.Nếu như trong tháng 2 và 3, xuất khẩu của Hàn Quốc sang Trung Quốc đã giảm, thì sang tháng 4, xuất khẩu sang các thị trường chủ yếu khác như Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) cũng giảm do ảnh hưởng của COVID-19.Tuy nhiên, cùng lúc đó, nhu cầu các sản phẩm vật tư y tế xuất xứ Hàn Quốc lại tăng, nên xuất khẩu các sản phẩm sinh học, sức khỏe đã tăng 29%, xuất khẩu máy vi tính cũng tăng 99,3% do xu thế làm việc tại nhà trên toàn thế giới.Chính phủ Hàn Quốc nhận định ngành chế tạo trên thực tế vẫn hoạt động tương đối bình thường nếu so sánh với các nền kinh tế lớn khác trên thế giới. Tuy nhiên, do nhập khẩu giảm nên mới dẫn đến thâm hụt cán cân thương mại và đây chỉ là hiện tượng nhất thời.Bộ cũng giải thích thêm rằng xuất khẩu giảm mạnh một phần là do đơn giá giảm (-15%), lượng xuất khẩu trung bình theo ngày nếu bỏ qua yếu tố số ngày làm việc thực tế, vẫn ở mức -2,9%. Bộ trưởng Sung Yun-mo khẳng định khi Hàn Quốc kiểm soát được dịch COVID-19, xuất khẩu sẽ tăng trở lại.