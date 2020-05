Giá tiêu dùng tháng 4 đạt thấp nhất trong vòng 6 tháng

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 4/5 công bố số liệu cho biết chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 4 vừa qua đạt 105,8 điểm, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái.Đây là mức tăng ít nhất trong vòng 6 tháng qua, sau khi chạm mốc 0% vào tháng 10 năm ngoái.Năm 2019, tỷ lệ tăng giá tiêu dùng đạt dưới 1% trong 12 tháng liên tiếp, tới tháng 1 đến tháng 3 năm nay tăng trở lại mức 1%, nhưng lại quay về mức 0% trong tháng 4 vừa qua.Xét theo từng mặt hàng, giá các loại nông sản, chăn nuôi và thủy sản tăng 1,8%, giá sản phẩm ngành công nghiệp giảm 0,7%. Đặc biệt, giá dầu quốc tế giảm đã khiến giá dầu trong nước tụt tới 6,7%.Giá dịch vụ tăng mức 0,2%. Trong đó, giá dịch vụ ăn uống chỉ tăng 0,8% do dịch COVID-19 khiến nhu cầu đi lại, ăn uống bên ngoài của người dân giảm. Dịch vụ công cộng giảm 1,6% do ảnh hưởng từ cơ chế miễn phí giáo dục trung học phổ thông.Chỉ số lạm phát cơ bản của mặt hàng nông sản và giá dầu (đã loại trừ yếu tố ngắn hạn như mùa màng) tăng 0,3% so với một năm trước. Theo tiêu chuẩn của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), chỉ số lạm phát cơ bản của thực phẩm và năng lượng đã tăng 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái.