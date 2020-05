Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho phép binh sĩ sử dụng chế độ nghỉ phép từ 8/5

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm thứ Hai (4/5) thông báo sẽ chính thức cho phép binh sĩ sử dụng lại chế độ nghỉ phép từ ngày 8/5 tới.Các chế độ rời doanh trại có phép và gặp gỡ người thân sẽ sớm được nối lại sau khi quân đội đánh giá kỹ lưỡng tình hình dịch COVID-19, khả năng phát sinh ca nhiễm, xu hướng lây lan trong cộng đồng. Cán bộ, sĩ quan cấp cao cũng được phép rời khỏi doanh trại.Trước đó, quân đội Hàn Quốc đã bắt đầu thực hiện giãn cách nghiêm ngặt từ ngày 22/2, ngay sau khi ca nhiễm COVID-19 đầu tiên phát sinh trong quân đội, tính đến nay đã được 76 ngày. Theo đó, các binh sĩ tại ngũ không được sử dụng ngày phép, bị giới hạn và kiểm soát chặt chẽ việc rời doanh trại và gặp mặt người thân.Từ ngày 22/3 đến nay, Hàn Quốc không ghi nhận thêm ca nhiễm COVID-19 mới nào trong quân ngũ, tình hình dịch bệnh trong cộng đồng cũng dần được kiểm soát ổn định. Do đó, từ ngày 24/4, quân đội đã bắt đầu cho phép binh sĩ ra ngoài trong một số trường hợp nhất định, nhưng vẫn chưa chấp thuận sử dụng ngày phép, rời doanh trại và gặp gỡ người thân.Bộ Quốc phòng giải thích do đặc tính sinh hoạt tập thể trong quân ngũ nên quân đội đã triển khai giãn cách từ sớm và nghiêm ngặt hơn so với trong cộng đồng. Tuy nhiên, kéo dài giãn cách cao độ trong quân ngũ cũng làm phát sinh nhiều vấn đề về tâm lý binh sĩ, ảnh hưởng đến công tác quản lý đơn vị.Song song với việc cho phép binh sĩ sử dụng ngày phép, Bộ Quốc phòng cho biết đã chuẩn bị nhiều biện pháp đề phòng phát sinh ca nhiễm mới và lây lan bệnh dịch, như tổ chức các lớp học về tuân thủ nguyên tắc phòng dịch cho binh sĩ trước khi nghỉ phép, yêu cầu hạn chế đến nơi đông người, đeo khẩu trang trong thời gian nghỉ phép, và báo cáo cấp trên nếu có biểu hiện sốt trong vòng 3 ngày trước khi trở lại doanh trại.Sau khi trở lại doanh trại, binh sĩ sẽ được kiểm tra sức khỏe. Trường hợp có triệu chứng nhiễm COVID-19 sẽ được cho cách ly để theo dõi, đồng thời mẫu bệnh phẩm sẽ được kiểm tra khuếch đại gen (PCR).Để đề phòng phát sinh ca nhiễm mới, Bộ Quốc phòng đã tăng số bệnh viện quân y có khả năng thực hiện xét nghiệm COVID-19, và chỉ định sẵn bệnh viện riêng cho quân đội trong trường hợp số ca nhiễm tăng đột biến.Bộ Quốc phòng cho biết sẽ đảm bảo những lực lượng trọng tâm như nhân lực phòng chỉ huy tuân thủ nghiệm chỉnh các biện pháp phòng dịch, không để ảnh hưởng đến trạng thái sẵn sàng của quân đội.Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc hôm 3/5 đã tổ chức cuộc họp của Ủy ban quản lý an toàn trung ương, ra quyết định bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội song song với duy trì nhịp sống bình thường từ ngày 6/5.