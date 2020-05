Đảo Jeju thí điểm quy tắc phòng dịch mới trước khi Hàn Quốc gỡ bỏ giãn cách xã hội

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát toàn cầu, nhiều người Hàn Quốc đã chọn du lịch đảo Jeju trong kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày ở Hàn Quốc (gồm ngày lễ Phật đản 30/4 và Quốc tế lao động 1/5) thay vì ra nước ngoài. Do đó, công tác phòng dịch của chính quyền đảo Jeju được cho là thước đo quan trọng để Chính phủ triển khai phương thức phòng dịch mới từ ngày 6/5.Theo Hiệp hội du lịch đảo Jeju, từ ngày 29/4 đến 3/5, đảo đã đón tiếp 159.756 khách du lịch. Dự đoán đến hết ngày Thiếu nhi (5/5) khi kỳ nghỉ kéo dài kết thúc, tổng số khách du lịch trên đảo sẽ đạt khoảng 190.000 đến 200.000 người.Trong kỳ nghỉ lần này, hầu hết du khách đều đeo khẩu trang và chấp hành tốt các quy tắc phòng dịch. Tuy nhiên, vẫn có những du khách, thậm chí cả người bán hàng và nhân viên hướng dẫn không đeo khẩu trang, khiến dư luận hoài nghi về hiệu quả thực sự của phương thức giãn cách xã hội song song với duy trì nhịp sống bình thường chuẩn bị được áp dụng trên toàn quốc.Tại sân bay và các điểm du lịch nổi tiếng, do lượng khách du lịch tập trung quá đông nên không thể đảm bảo duy trì khoảng cách an toàn ít nhất 1m. Trong kỳ nghỉ vàng này, Cơ quan phòng dịch đảo Jeju đã hạ mức thân nhiệt tiêu chuẩn đo bằng camera ảnh nhiệt từ 37,5 độ C xuống 37,3 độ C tại sân bay Jeju.Đảo Jeju hiện không ghi nhận thêm ca nhiễm COVID-19 nào, nhưng các chuyên gia nhận định vẫn phải đợi thêm hai tuần mới xác nhận được hiệu quả phòng dịch của chính quyền địa phương, do thời gian ủ bệnh của virus COVID-19 được cho là 14 ngày.