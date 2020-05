Hàn Quốc lập kế hoạch triển khai chuỗi phòng khám chuyên khoa hô hấp đề phòng dịch COVID-19 tái bùng phát

Photo : YONHAP News

Phó Chủ tịch Ủy ban khắc phục sự cố trung ương Kim Kang-rip hôm 4/5 cho biết đã tổ chức buổi hội thảo ba bên gồm các chuyên gia y tế, đại diện các bệnh viện và Chính phủ, trao đổi và lắng nghe ý kiến liên quan đến đối phó với dịch COVID-19.Tham dự hội thảo có Chủ tịch Hiệp hội y học Hàn Quốc (KMA) Choi Dae-jip và Chủ tịch Hiệp hội bệnh viện Hàn Quốc Jung Young-ho. Một nội dung quan trọng trong chương trình thảo luận là vận hành hệ thống phòng khám chuyên khoa hô hấp dành cho các bệnh nhân có dấu hiệu sốt và các triệu chứng hô hấp. Bên cạnh đó, các bên cũng thảo luận tăng cường hỗ trợ cho các cơ quan y tế đang hoạt động khó khăn do lượng bệnh nhân giảm.Theo đó, các phòng khám chuyên khoa hô hấp sẽ là tuyến đầu điều trị cho các bệnh nhân có dấu hiệu sốt. Đó có thể là mô hình "phòng khám mở" với không gian do chính quyền địa phương hỗ trợ (trạm y tế cơ sở hoặc một địa điểm công cộng), mời các y bác sĩ tại địa phương về làm việc; cũng có thể là mô hình phòng khám trực thuộc một cơ sở y tế khác như khoa hô hấp, khoa khám ngoại trú của bệnh viện lớn.Các phòng khám chuyên khoa này có thể trực tiếp tiến hành xét nghiệm COVID-19 trong trường hợp cần thiết, hoặc gửi mẫu bệnh phẩm cho các phòng khám sàng lọc. Trường hợp xác nhận ca nhiễm mới, cơ sở này phải báo cáo cho cơ quan y tế cấp trên.Dự kiến những nội dung cụ thể về việc chỉ định và vận hành chuỗi phòng khám chuyên khoa hô hấp này sẽ tiếp tục được Chính phủ trao đổi với giới y tế để chốt trong đầu tháng 5.Chính phủ giải thích nguyên nhân triển khai chuỗi phòng khám chuyên khoa trên là do việc mở rộng tư vấn khám bệnh và kê đơn thuốc qua điện thoại gặp nhiều khó khăn hơn khám trực tiếp, cần đầu tư thêm nhiều nhân lực và trang thiết bị.Bên cạnh đó, với các cơ sở y tế tư vấn khám bệnh và kê thuốc qua điện thoại, Chính phủ sẽ trích 30% bảo hiểm y tế cho chi phí quản lý chất lượng cuộc gọi. Chi phí này sẽ được tính riêng ngoài phí khám bệnh.Cũng nhân cuộc họp này, Phó Chủ tịch Kim Kang-rip đã thay mặt Chính phủ cảm ơn những nỗ lực của ngành y tế đã và đang đi đầu trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Ông nhấn mạnh cần xây dựng hệ thống dịch vụ y tế mới, đảm bảo môi trường an toàn cho bệnh nhân, bảo vệ bệnh nhân khỏi nguy cơ nhiễm bệnh khi tới khám tại các cơ sở y tế thông thường.