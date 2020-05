Bắc Triều Tiên nổ súng vào trạm gác Hàn Quốc tại khu phi quân sự liên Triều

Photo : YONHAP News

7 giờ 41 phút sáng 3/5, Bắc Triều Tiên đã bắn nhiều phát đạn vào một trạm gác của quân đội Hàn Quốc trong khu phi quân sự liên Triều (DMZ). Nhiều vết đạn và đầu đạn đã được tìm thấy ở hiện trường, trong đó có 4 phát súng trên tường ngoài trạm gác.Theo hướng dẫn đối phó, quân đội Hàn Quốc đã ngay lập tức bắn cảnh báo hai lần, mỗi lần 10 phát đạn, đồng thời phát loa cáo buộc Bình Nhưỡng đã vi phạm Hiệp định đình chiến.Hàn Quốc xác nhận không có thương vong hay thiệt hại về của và người sau vụ nổ súng.Đây là lần đầu tiên Bắc Triều Tiên nổ súng vào trạm gác của Hàn Quốc kể từ khi hai nước đạt thỏa thuận liên Triều về việc ngừng các hành động thù địch vào ngày 19/9/2018.Quân đội Hàn Quốc nhận định khả năng miền Bắc có chủ ý khiêu khích là rất thấp bởi một số lý do. Thứ nhất là do sương mù dày đặc khiến tầm nhìn bị hạn chế, tiếp theo là các vết đạn nằm ngoài tầm bắn tối ưu. Thứ ba, trước và sau vụ nổ súng, Seoul không ghi nhận tình trạng khác thường đặc biệt nào của quân đội hay người dân miền Bắc. Cuối cùng, vụ nổ súng xảy ra trong thời điểm quân đội Bắc Triều Tiên thay ca gác và kiểm tra vũ khí.Mặc dù vậy, miền Nam cũng không hoàn toàn loại trừ khả năng đây là hành động khiêu khích có chủ đích của miền Bắc, do điểm nhắm bắn không bị phân tán mà chỉ tập trung vào tường ngoài của trạm gác quân đội Hàn Quốc.Ngày 4/5, Hàn Quốc đã liên tục yêu cầu Bắc Triều Tiên đưa ra giải thích cho vụ việc này, nhưng phía Bình Nhưỡng vẫn chưa có phản hồi. Vụ nổ súng đặc biệt gây chú ý do diễn ra chỉ một ngày sau khi Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un xuất hiện trở lại trước công chúng sau 20 ngày vắng bóng.