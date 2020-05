Chính phủ Hàn Quốc bước đầu chi trả hỗ trợ khẩn cấp cho người dân

Photo : YONHAP News

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc cho biết tính đến 6 giờ chiều 4/5 đã hoàn tất chuyển khoản tiền hỗ trợ khẩn cấp cho một số hộ gia đình, trong bối cảnh cả nước gồng mình chiến đấu với đại dịch COVID-19.Tổng số tiền chi trả là 1.290,226 tỷ won (1,053 tỷ USD) chuyển cho 2.834.073 hộ dân trên toàn quốc. Đây đều là các hộ thuộc diện khó khăn đang nhận trợ cấp sinh hoạt cơ bản, trợ cấp lương hưu, trợ cấp khuyết tật.Khoảng 30.000 hộ trong số này vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ do chính quyền địa phương không nắm đầy đủ thông tin tài khoản ngân hàng, hoặc số tài khoản sai, tên chủ tài khoản không thống nhất theo đăng ký.Bộ Hành chính và an toàn cho biết đã chỉ thị chính quyền các địa phương kiểm tra và xác nhận lại các thông tin liên quan đến tài khoản nhận tiền hỗ trợ của các hộ gia đình để hoàn thành chuyển tiền đến ngày 8/5 tới.Trường hợp tài khoản đã được sử dụng để nhận hỗ trợ phúc lợi khác, tiền hỗ trợ khẩn cấp sẽ được chuyển vào các tài khoản này theo thứ tự tài khoản nhận trợ cấp sinh hoạt cơ bản, tài khoản nhận lương hưu đến tài khoản nhận trợ cấp người khuyết tật.Chính phủ dự kiến sẽ hỗ trợ các đối tượng còn lại thông qua hình thức thẻ tín dụng, thẻ tiền mặt, phiếu mua hàng, thẻ trả trước.